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España

Dos militares evacuados al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, después de ser agredidos en Ceuta

Agencias
17/09/2026 15:57
CEUTA, 31/08/2026.- Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar donde hace casi dos semanas, se habilitó un campamento temporal para realojar a los migrantes pero de momento no es posible ya que no hay suficientes espacio para montar más carpas militares en la mencionada explanada. El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos. EFE/Reduan
Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar
EFE
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Dos militares se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras ser víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en el marco de su despliegue en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha interesado por su estado y este jueves les ha hecho una visita.

El Ministerio de Defensa no ha especificado el alcance de las lesiones sufridas por los dos soldados ingresados en el Gómez Ulla ni cuándo se produjo la agresión. Sí ha mostrado "todo su apoyo" a todos los heridos "mientras realizan su trabajo". "Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta", ha indicado a través de su cuenta en la red social X.

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Varios militares han sido víctimas de agresiones por parte de inmigrantes llegados a la ciudad autónoma a finales de julio. Asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que le permita hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".

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