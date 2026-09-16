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España

Sánchez afirma que hay que temer a PP y Vox por querer quitar el voto a españoles

Efe
16/09/2026 10:13
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados
EFE
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 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo que hay que temer a quienes le quieren quitar el voto a miles de españoles -ante la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'- el Partido Popular y Vox.

"No hay que temer el voto, señor Feijóo, hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox", ha apuntado Sánchez en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

El presidente ha dicho que la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles "es una vergüenza" y le ha espetado a Feijóo que "por tener candidatos de tercera" ellos pretenden "tener ciudadanos de primera o de segunda".

El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) gracias a la denominada ley de nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio.

Feijóo, por su parte, ha centrado en Ceuta su discurso y no ha hablado de esta decisión judicial que el PP apoya, aunque le ha reclamado al presidente que mientras que para dar nuevas nacionalidades incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas y para la regularización masiva 550 personas, para Ceuta sólo ha destinado 50 y 20 ordenadores. 

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