La asesora de Begoña Gómez busca repetir la audiencia preliminar con Peinado ya jubilado

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez Europa Press

La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha pedido anular la última audiencia preliminar celebrada por el juez Juan Carlos Peinado, a la que no asistió al estar de vacaciones, y celebrar otra tras regresar a España el 28 de septiembre, un día después de que este magistrado se jubile de forma obligatoria a los 72 años.

Álvarez, investigada por un presunto delito de malversación, ha presentado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide anular la audiencia preliminar que Peinado celebró el 8 de septiembre y que era el último paso dado por el juez antes de enviar a juicio a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora.

En concreto, su defensa recurre la decisión tomada por Peinado de mantener dicha audiencia preliminar después de que Álvarez pidiera posponerla al encontrarse de crucero en Miami, del que vuelve el 28 de septiembre, un día después de que Peinado se jubile al cumplir 72 años.

De prosperar, esta petición impediría que fuera Peinado quien dicte el auto de apertura de juicio oral con jurado popular, un paso que debería dar otro magistrado. Aunque en todo caso es este juez, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, quien debe resolver este recurso.

El juez denegó ya la solicitud de aplazar la audiencia preliminar, señalando que la asesora debía estar a disposición del juzgado y que lo contrario suponía una infracción, aunque no fuera "un estricto quebrantamiento de medida cautelar", puesto que no tenía prohibido salir de España.

Además, según Peinado, Álvarez no compareció por "deseo propio", al estar de vacaciones, lo que evitaba alegar una "hipotética indefensión".

En cambio, la asesora lo niega y califica de "manifiestamente desproporcionado" convocar una audiencia preliminar con 24 horas de antelación, cuando Álvarez llevaba ya tres días fuera de España a bordo de un crucero.

"Es obvia la imposibilidad material —diríamos que metafísica incluso— de comparecer en la sede del Juzgado en tan breve plazo", señala el escrito, que también destaca que el viaje llevaba un mes reservado y que la imposibilidad de comparecer es "sobrevenida y ajena a la voluntad de la acusada, que no fue requerida ni citada antes de emprender su viaje".

Esta defensa reivindica que la asesora ha ejercido su "derecho a viajar libremente" después de que la Audiencia Provincial levantara la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte que había impuesto el magistrado.

Y por ello, defiende que "impedir la presencia de la acusada cuando esta ha manifestado expresamente su deseo de asistir genera indefensión material".

Según esta parte, no había urgencia real para celebrar la audiencia sacrificando "el derecho de defensa" y el motivo real fue el inicio de las vacaciones del juez Peinado, por lo que se pregunta si Álvarez "tiene menos derecho a sus vacaciones" que el magistrado y si no se pueden respetar a la vez ambas.

También se pregunta esta defensa si el juez ha convocado también otras vistas con 24 horas de antelación otras vistas o "si esta causa es diferente a las demás".