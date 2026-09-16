Composición gráfica realizada para ilustrar esta información InfoVeritas

Se ha difundido en las últimas horas en redes sociales como X una captura de pantalla de la portada del diario El Español con una noticia que lleva por título “A juez Peinado se le descubren unos ingresos inexplicables por parte de barones de partido Popular y VOX”. La supuesta información aparece firmada por Mariano Alonso. En la portada también aparece una imagen del magistrado y el siguiente subtítulo: “Peinado evita responder a las preguntas y alega que se verá donde se tenga que ver cuando se tenga que ver. Zanja el tema dejando caer: El que pueda hacer, que haga”.

Sin embargo, esto es falso. El Español no ha publicado esta información. De hecho, el periodista que supuestamente firma el artículo, no trabaja en dicho medio de comunicación.

El Español no ha publicado esta noticia sobre “ingresos inexplicables” del juez Peinado procedentes de barones de Vox y el PP

Para confirmar si este medio de comunicación ha publicado una noticia sobre “ingresos inexplicables” del juez Peinado procedentes de barones de Vox y el PP, InfoVeritas ha visitado la página web del medio de comunicación. No obstante, no hay registros de que haya publicado este contenido. Tampoco hay rastro de esta noticia sobre el juez Peinado en sus redes sociales, como X.

Además, desde InfoVeritas se ha realizado una nueva búsqueda para verificar si el periodista que forma la noticia trabaja en el medio. No obstante, su último artículo data del 27 de noviembre de 2021. Una nueva búsqueda con el nombre del periodista, en esta ocasión en Google, revela que en la actualidad trabaja en el medio ABC.

Las faltas de concordancia y de ortografía, como “A juez Peinado” en vez de “Al juez Peinado” y “de partido Popular” en vez de “el Partido Popular” o la tipografía son otros indicios de que se la noticia no ha sido publicada por el medio El Español.