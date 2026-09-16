El Congreso convalida el decreto de ayuda a Ceuta que movilizará 309 millones

Carlos Cuerpo interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles EFE

El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta que prevé movilizar 309 millones de euros con el apoyo de todos los grupos de la cámara salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

La norma, que ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, es "clave" para dar pasos para "devolver Ceuta a la normalidad", ha afirmado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la defensa del texto.

El real decreto, que ahora se tramitará como proyecto de ley, incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras.

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Dentro de esta última partida, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas -5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 para empresas-, gestionado por la Agencia Tributaria, que desde este lunes ha recibido 633 solicitudes, ha avanzado Cuerpo, que espera que se empiecen a abonar el 6 de octubre.

Además, la norma destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo, y, en materia laboral, ofrece la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100% para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5%.

Asimismo, aprueba medidas permanentes que también se aplicarán a Melilla: una subida del 50% al 75% de la bonificación por contratación indefinida, un aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes y mayores facilidades para que los autónomos se deduzcan los gastos de difícil justificación en el IRPF. Críticas de socios y oposición

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El decreto ha recibido duras críticas del PP, que lo ha tachado de "propagada" porque no devuelve la normalidad a los ceutíes, y Vox, porque a su juicio la única forma de resolver la crisis es retornar los inmigrantes a Marruecos, así como de Junts, que ha acusado al Gobierno de dedicar "cientos de millones de euros para tapar su incapacidad".

También los socios del Gobierno han mostrado sus reticencias a pesar de apoyar el texto, ya que Bildu cree que las medidas "no son acertadas", PNV ha pedido "rapidez, transparencia y sencillez en la gestión" de las ayudas, Podemos ha lamentado que se hable "poco de la clase trabajadora" y Coalición Canaria ha cuestionado si será suficiente.