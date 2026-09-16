Bolaños acusa al PP de querer llevar a cabo un "recorte masivo" del derecho al voto

Félix Bolaños EFE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de llevar a cabo un "recorte masivo del derecho más sagrado en democracia", como es el derecho al voto de 400.000 españoles afectados por la 'ley de nietos'.

Bolaños ha respondido así a la diputada del PP Cuca Gamarra, que ha criticado las palabras de miembros del Ejecutivo sobre el auto del Tribunal Supremo que suspende los efectos en el censo de la 'ley de nietos'.

"Tanta agresividad sincronizada, tanta ansiedad, lo que delata es que han visto desvanecerse la última esperanza que ustedes cobijaban para poderse mantener en el poder", ha reprochado.

El ministro ha defendido que la instrucción aprobada por Justicia dice "exactamente lo mismo" que otra instrucción aplicada en 2008 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "No hicieron ustedes nada y aplicaron la presunción de que las personas que habían salido de España desde el año 36 al año 55 eran exiliados o por motivos políticos o por motivos económicos", ha señalado.

Ahora -ha denunciado- han privado de voto a personas que votaron en las generales del 23, que han votado en las autonómicas de 2026. "Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado: el del voto", ha espetado.

Y ha emplazado a la diputada del PP a explicar si su partido está a favor o no de que los descendientes de los españoles que salieron de su patria como consecuencia de la dictadura y de la guerra sean nacionales españoles.

"Porque ustedes se están alegrando de privar del derecho a voto a 400.000 personas tan españolas como usted y como yo... Lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia: el derecho al voto de 400.000 españoles".

Por su parte, Gamarra ha apuntado que en el censo electoral "se entra porque lo dice la ley, no porque el Gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran".

También desde Vox, Pepa Millán ha acusado al Gobierno de llamar "terroristas a los jueces del Supremo por paralizar el pucherazo que tenían preparado".

"Lobos solitarios son los que nos han metido ustedes en Ceuta y por eso los españoles ya odian a este Gobierno más de lo que el Gobierno les odia a ellos. De ahí su intención de querer sustituirnos con una ley que no iba a alterar el censo y ahora resulta que sí que lo hace", ha reprochado.

Bolaños ha lamentado que a Vox "le gustaría que hubiera 50 millones de españoles que no pudieran votar". "Ustedes quieren una España donde haya españoles de primera y de segunda, y ustedes quieren, si fuera posible, que no votara nadie. Pero aquí está el Gobierno progresista para evitarlo, su ataque y el del PP".