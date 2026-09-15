Muere una senderista en Fuerteventura a causa del calor, con la isla en alerta

Imagen del municipio de Telde, en Gran Canaria EFE/ Quique Curbelo.

Una senderista de unos 50 años ha fallecido este martes "por problemas de salud a causa del calor" en el sur de Fuerteventura, isla que se encontraba en aviso naranja por altas temperaturas y a la que el Gobierno de Canarias había puesto en alerta por ese mismo motivo.

Según ha informado el 112, una llamada advirtió sobre las 15.27 horas sobre la situación en la que se encontraba esta mujer, que había salido a caminar por una ruta del Pico de la Zarza. En su ayuda acudieron los Bomberos de Pájara, que facilitaron el acceso a ese lugar a los equipos sanitarios. La mujer se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria, por lo que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Al declarar la alerta por altas temperaturas, el Gobierno de Canarias había recomendado expresamente a los ciudadanos "evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día" y "reducir la actividad física en las horas de más calor".

Altas temperaturas

La localidad de Tasarte, en Gran Canaria, ha marcado la temperatura más alta de este martes 15 de septiembre en España, con 40,9 grados, en otra jornada sofocante en Canarias, que ha obligado a activar avisos de nivel naranja y a suspender las clases en dos islas.

En concreto, estaban en aviso naranja Fuerteventura y Gran Canaria, donde el elevado calor llevó al Gobierno de Canarias a cerrar por precaución los colegios (solo hubo actividad 'online'); en Fuerteventura, en toda la isla, y en Gran Canaria, en nueve municipios (prácticamente todos, menos los de la vertiente norte).

En uno de los ayuntamientos afectados por esa medida, La Aldea de San Nicolás, se encuentra Tasarte, donde el termómetro ha marcado los 40,9 grados a las 16.50 horas y no ha bajado en todo el día de los 25,9, temperatura que se registró a la 1.00 de la madrugada.

No estaba en aviso naranja, sino en amarillo, La Gomera. Sin embargo, a esa isla corresponde la segunda máxima del día en España: los 39,7 grados registrados a las 15.30 horas en La Dama, en el municipio de Vallehermoso. El tercer lugar en el podio del calor de este martes es para Jaén, con 39,2 grados en Andújar.