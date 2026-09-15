La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón EFE

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se hará cargo de la investigación abierta en un juzgado de Ceuta al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta accede a la petición de inhibirse que le hizo la magistrada de la Audiencia Nacional tras asumir la competencia para investigar estos hechos y acuerda remitirle íntegramente sus actuaciones.

El juzgado remite también a Tardón las peticiones hechas por Hazte Oír, que al interponer y ampliar su querella contra el delegado de Gobierno, pidió que se le tome declaración como investigado, así como conservar correos y grabaciones, los correspondientes atestados policiales o que declare como testigo el ya exjefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, que dimitió recientemente de su cargo.