Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Italia prorroga otros 15 días, por segunda vez, los controles a viajes desde España

Como respuesta España también ha ampliado los controles hasta el 8 de octubre

Agencias
15/09/2026 18:59
La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia
La Policía Nacional efectuó en el último mes controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Gobierno de Italia anunció este martes una segunda prórroga, por otros 15 días de duración, a los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España, una decisión implementada a raíz de la crisis en Ceuta.

Esta nueva suspensión del acuerdo Schengen, que permite la libre circulación en Europa, fue aplicada por primera vez desde el 1 de agosto tras la crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta y prorrogada por 15 días más desde el 31 de ese mes.

Ahora, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, decidió extender los controles otros 15 días después de reunirse con el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad en las Fronteras, según se lee en un comunicado de su Ministerio.

"La medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, que se reunió esta mañana. De hecho, siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas", alegó en la nota.

El Gobierno presenta el primer paquete de medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE

Más información

Piantedosi ya ha comunicado esta prórroga a la Comisión Europea y a sus homólogos comunitarios.

El ministerio de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha declarado que la intención no es "ir en contra" de un país, pues también efectúan controles en la frontera con Eslovenia, gobernado como Italia por la derecha.

"Creo que es justo mientras haya una situación tan dramática en Ceuta. No hay que subestimar lo que ha sucedido, o que todavía está sucediendo, y por lo tanto debemos asegurar nuestras fronteras", ha declarado.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni impuso este tipo de controles por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis en Ceuta.

Cientos de pasajeros facturan sus maletas en el aeropuerto de Barajas

Italia mantiene 15 días más la suspensión de Schengen con España por la crisis de Ceuta

Más información

Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios.

Por su parte, el Gobierno de España ha respondido prorrogando hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia.

El pasado 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras. Además ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y ha detenido a otras seis.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Las obras realizadas en las instalaciones permitieron ampliar el gimnasio de Curtis

Do Campo supervisa las obras realizadas en el Pabellón de Curtis con una aportación de 35.000 euros de la Xunta
Redacción
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio

Infancia duda de que Rabat acepte a los menores de Ceuta y prevé reubicarlos en dos meses
EFE
Concentración en Marín de los familiares de los marineros fallecidos en el naufragio

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de las familias del 'Pitanxo' y confirma la tramitación como procedimiento abreviado
Europa Press
Excavaciones en un petroglifo en la parroquia de Santa María Magdalena de Adai, Lugo

Campaña en Lugo para profundizar en el conocimiento de “un petroglifo único en Europa”
EFE