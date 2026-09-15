Infancia duda de que Rabat acepte a los menores de Ceuta y prevé reubicarlos en dos meses
El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes llegados solos a Ceuta con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis migratoria y prevé que puedan trasladarlos a otras comunidades en dos meses.
Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían planteado 600 expedientes, desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno, por lo que el Gobierno no confía que en esta ocasión vaya a ser distinto.
Las mismas fuentes aseguran que, al contrario de lo que dice públicamente, el gobierno autonómico de Ceuta tiene toda la información sobre la intención del ejecutivo de reubicar a estos niños y adolescentes y, en privado, pide que sean trasladados a otras comunidades mientras reconoce que no quiere enfrentarse al PP.
Acerca de los diez primeros expedientes iniciados a menores -que determinarán si pueden ser reagrupados con sus familias, permanecer tutelados en Ceuta o ser trasladados a otras comunidades- desde el ministerio achacan la demora a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y al bloqueo del PP.
Sin embargo, con estos primeros expedientes, el mecanismo de reubicación creado por el Gobierno en 2025 se pone en marcha, por lo que prevén que los niños y adolescentes puedan ser trasladados en un par de meses.
Las fuentes han precisado que existen varios mecanismos para proteger a estos niños: los acuerdos bilaterales entre comunidades -como el alcanzado entre Ceuta y Navarra recientemente, que permitirá el acogimiento familiar de cinco niñas en la comunidad de destino-, a través de las entidades sociales o mediante el real decreto ley que modificó la ley de extranjería en 2025.
En este sentido, el ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con todos los detalles técnicos y jurídicos para ver qué comunidades se acogen al plan voluntario de acogida y, si no, activar el real decreto ley.
En todo caso, la prioridad son los perfiles de niños más pequeños que hayan manifestado su voluntad de querer volver a Marruecos y favorecer su reagrupación -cuya cifra se conocerá a medida que se vayan formalizando más expedientes- así como otros perfiles vulnerables como los refugiados y las niñas que han sufrido violencia sexual.
Se trata de un proceso, el de los expedientes, complejo, ya que exige realizar una entrevista con el menor y la designación de un abogado según el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un proceso a implementar para el que Ceuta no ha colaborado, según las fuentes ministeriales.
Para facilitar las cosas, el ejecutivo se ha comprometido a costear la figura del representante del menor a pesar de que consideran que es una competencia del ejecutivo autonómico.
Desde el Ministerio ven en lo ocurrido la responsabilidad de Europa por su política migratoria y muestran su rechazo a que la frontera de España esté en manos de un tercer país como Marruecos.