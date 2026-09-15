Infancia duda de que Rabat acepte a los menores de Ceuta y prevé reubicarlos en dos meses

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio EFE

El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes llegados solos a Ceuta con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis migratoria y prevé que puedan trasladarlos a otras comunidades en dos meses.

Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían planteado 600 expedientes, desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno, por lo que el Gobierno no confía que en esta ocasión vaya a ser distinto.

Las mismas fuentes aseguran que, al contrario de lo que dice públicamente, el gobierno autonómico de Ceuta tiene toda la información sobre la intención del ejecutivo de reubicar a estos niños y adolescentes y, en privado, pide que sean trasladados a otras comunidades mientras reconoce que no quiere enfrentarse al PP.

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Acerca de los diez primeros expedientes iniciados a menores -que determinarán si pueden ser reagrupados con sus familias, permanecer tutelados en Ceuta o ser trasladados a otras comunidades- desde el ministerio achacan la demora a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y al bloqueo del PP.

Sin embargo, con estos primeros expedientes, el mecanismo de reubicación creado por el Gobierno en 2025 se pone en marcha, por lo que prevén que los niños y adolescentes puedan ser trasladados en un par de meses.

Las fuentes han precisado que existen varios mecanismos para proteger a estos niños: los acuerdos bilaterales entre comunidades -como el alcanzado entre Ceuta y Navarra recientemente, que permitirá el acogimiento familiar de cinco niñas en la comunidad de destino-, a través de las entidades sociales o mediante el real decreto ley que modificó la ley de extranjería en 2025.

En este sentido, el ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con todos los detalles técnicos y jurídicos para ver qué comunidades se acogen al plan voluntario de acogida y, si no, activar el real decreto ley.

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En todo caso, la prioridad son los perfiles de niños más pequeños que hayan manifestado su voluntad de querer volver a Marruecos y favorecer su reagrupación -cuya cifra se conocerá a medida que se vayan formalizando más expedientes- así como otros perfiles vulnerables como los refugiados y las niñas que han sufrido violencia sexual.

Se trata de un proceso, el de los expedientes, complejo, ya que exige realizar una entrevista con el menor y la designación de un abogado según el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un proceso a implementar para el que Ceuta no ha colaborado, según las fuentes ministeriales.

Para facilitar las cosas, el ejecutivo se ha comprometido a costear la figura del representante del menor a pesar de que consideran que es una competencia del ejecutivo autonómico.

Desde el Ministerio ven en lo ocurrido la responsabilidad de Europa por su política migratoria y muestran su rechazo a que la frontera de España esté en manos de un tercer país como Marruecos.