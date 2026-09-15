El Gobierno presenta el primer paquete de medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Agencias

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que el Gobierno ha presentado este martes el primer paquete de medidas para "anclar" a Ceuta y Melilla definitivamente a la Unión Europea.

Lo ha hecho en la sesión de control en el Senado, al responder al senador del PP José Antonio Monago, quien le ha vuelto a preguntar si se va a devolver a todos los migrantes que cruzaron a Ceuta ilegalmente los pasados 30 y 31 de julio.

Aparte, le ha reprochado que Exteriores no haya convocado a la embajadora de Marruecos tras el último comunicado de Rabat, en el que rechazaba ser "chivo expiatorio" de la política española.

Albares se ha defendido señalando que el Ejecutivo ha retornado más inmigrantes que prácticamente toda la UE junta en 2025 y que el 90 por ciento de los que entraron ilegalmente ya ha vuelto.

El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad Más información

Sobre el mencionado paquete de medidas, que Albares ya abordó en Bruselas la semana pasada, el ministro ha recordado que Ceuta y Melilla van a tener un asiento permanente en el Comité de las Regiones, van a estar incluidas en la Unión Aduanera con su especificidad y también ha dicho que para poder consolidar la frontera la UE ha desbloqueado un paquete financiero de casi 115 millones, con presencia de Frontex.

"Hemos conseguido que por fin la UE se tome tan en serio las fronteras terrestres del sur de Europa como las del este", ha dicho.

En unas declaraciones previas en los pasillos de la Cámara, ha pedido al PP que apoye las medidas para "europeizar" las ciudades autónomas y también ha instado al Partido Popular y a Vox a que trasladen al Gobierno de Georgia Meloni, como ya ha hecho él, que la suspensión del acuerdo de libre circulación para los viajeros procedentes de España -decisión que hoy ha prorrogado otros quince días- es "una vergüenza y una medida absurda y ridícula".

Italia pospone la cumbre del MED5 en medio de tensiones con España tras la crisis de Ceuta Más información

El senador popular Monago, por su parte, ha insistido en que la normalidad no ha vuelto a Ceuta mes y medio después y que la ciudad "se marroquiniza a cámara lenta" ante la impasibilidad del Gobierno.

Además, ha subrayado que llevarse bien con Marruecos no implica "supeditación", afirmando que nuestro país no puede vivir pendiente "de no incomodar a Rabat".