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España

Ana Miranda denuncia "la alianza del PP y la extrema derecha" para "imponer la xenofobia" en el debate sobre Ceuta

Agencias
15/09/2026 19:10
La eurodiputada del BNG Ana Miranda
Archivo
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La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha defendido que "la humanidad y la solidaridad deben imperar" al atender a personas migrantes, especialmente "menores desprotegidos", y ha criticado "la alianza" entre PP y "extrema derecha" para "imponer la xenofobia" en el debate sobre la situación de Ceuta.

La eurodiputada ha expresado estas ideas en el debate sobre la situación de Ceuta en el Pleno del Parlamento europeo, donde ha acusado al PP y a "la extrema derecha" de llevar a la Eurocámara "una criminalización migratoria, con propuestas en favor de la expulsión de miles de personas que vulneran la legislación europea e internacional, al tiempo que instrumentalizan la población local de Ceuta".

"Hablan de invasión en Ceuta y crean un lenguaje de odio que legitima las persecuciones de familias que huyen de guerras y de la pobreza, los ataques contra niñas y niños", lamenta Ana Miranda, quien afirma "sentir mucha vergüenza porque la verdadera frontera de Europa no es geográfica, es moral y los límites a la deshumanización de las personas hace tiempo que se cruzaron en el Parlamento Europeo".

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Miranda ha afeado que "el PP español, apoyado por sus homólogos europeos" introdujese en la agenda de la Eurocámara "la discusión sobre la situación en Ceuta y, gracias a su alianza con la extrema derecha, impusieron los términos del debate". 

Bajo el título "Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de los migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras europeas", indica la eurodiputada, "aprovecharon el Pleno de Estrasburgo para insistir en la xenofobia y en el racismo, hablando incluso de una invasión comparable a la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en el siglo ocho".

"Ya en junio celebraron el vergonzoso Reglamento de Retorno con gritos racistas y ahora apuestan por la criminalización de niños y niñas llamándolos invasores", explica Ana Miranda.

La eurodiputada del Bloque también denuncia "la doble moral de Europa" con Marruecos. En el Pleno del Parlamento Europeo ha advertido del "silencio sobre un régimen corrupto con el que la Comisión Europea negoció un Acuerdo de Pesca y Agrícola que, finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló al no tener en consideración los derechos del pueblo saharaui, como exige la legislación internacional y las Naciones Unidas".

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"Callan ante la corrupción del régimen marroquí porque es su gendarme migratorio, cuando es un secreto a voces que Marruecos presiona al Estado español, que se deja, y también a la UE", critica Ana Miranda.

La eurodiputada del BNG apuesta porque Europa ayude a poblaciones locales como Ceuta que sufren la presión migratoria, financiando inversiones para la construcción de centros de acogida, para una mejor atención y recepción de los demandantes de asilo y las infraestructuras necesarias para ello, ya que, "en los presupuestos comunitarios hay dinero, pero prefieren gastarlos en tanques y no en humanidad".

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