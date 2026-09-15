Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado este martes como "una vergüenza y una medida absurda y ridícula" la decisión del Gobierno italiano de suspender el acuerdo de libre circulación para los viajeros procedentes de España tras la crisis migratoria de Ceuta.

Así se ha expresado en declaraciones en los pasillos del Senado poco después de conocerse la decisión del ejecutivo italiano de prorrogar quince días más esa medida, originalmente adoptada el 31 de julio, al día siguiente de la entrada en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

"Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos" ha asegurado Albares, para quien se trata además de "un ataque directo a la dignidad de los españoles".

Italia prorroga otros 15 días, por segunda vez, los controles a viajes desde España Más información

"No hay ningún riesgo o amenaza a la integridad del espacio Schengen por parte de Ceuta y Melilla, y eso lo sabe el Gobierno de Italia", ha añadido.

Para Albares, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, están actuando "mucho más como lideres de partido que como líderes europeos a la altura de las circunstancias".

El ministro ha retado a Vox y al PP, a cuyas familias políticas europeas pertenecen respectivamente Meloni y Tajani, a comunicarles que esa medida "es una vergüenza y es absurda y es ridícula", como, asegura, hizo él en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Así instó a las dos formaciones políticas "a ponerse del lado de los españoles y no como hacen siempre del lado del que siempre ataca a los españoles, como en este caso es el Gobierno de Italia con estas medidas".

Recordó que Italia tiene en estos momentos el doble de entradas irregulares que España y que en 2023, cuando "Italia estaba absolutamente sumergida en la isla de Lampedusa por migrantes irregulares y el Gobierno italiano era incapaz de gestionarlo", España ofreció su solidaridad e incluso acogió a algunos de los que habían llegado a ella.

El Gobierno presenta el primer paquete de medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE Más información

El Gobierno de Italia anunció este martes una segunda prórroga, por otros 15 días de duración, de los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España al entender que "siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas".

Poco después, el Gobierno español anunció su decisión de prorrogar a su vez hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos españoles a los viajeros procedentes de Italia que puso en marcha el 8 de agosto como respuesta a la medida acordada por Italia días antes.