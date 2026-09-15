Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"

Efe
15/09/2026 22:00
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado este martes como "una vergüenza y una medida absurda y ridícula" la decisión del Gobierno italiano de suspender el acuerdo de libre circulación para los viajeros procedentes de España tras la crisis migratoria de Ceuta.

Así se ha expresado en declaraciones en los pasillos del Senado poco después de conocerse la decisión del ejecutivo italiano de prorrogar quince días más esa medida, originalmente adoptada el 31 de julio, al día siguiente de la entrada en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

"Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos" ha asegurado Albares, para quien se trata además de "un ataque directo a la dignidad de los españoles".

La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia

Italia prorroga otros 15 días, por segunda vez, los controles a viajes desde España

Más información

"No hay ningún riesgo o amenaza a la integridad del espacio Schengen por parte de Ceuta y Melilla, y eso lo sabe el Gobierno de Italia", ha añadido.

Para Albares, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, están actuando "mucho más como lideres de partido que como líderes europeos a la altura de las circunstancias".

El ministro ha retado a Vox y al PP, a cuyas familias políticas europeas pertenecen respectivamente Meloni y Tajani, a comunicarles que esa medida "es una vergüenza y es absurda y es ridícula", como, asegura, hizo él en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Así instó a las dos formaciones políticas "a ponerse del lado de los españoles y no como hacen siempre del lado del que siempre ataca a los españoles, como en este caso es el Gobierno de Italia con estas medidas".

Recordó que Italia tiene en estos momentos el doble de entradas irregulares que España y que en 2023, cuando "Italia estaba absolutamente sumergida en la isla de Lampedusa por migrantes irregulares y el Gobierno italiano era incapaz de gestionarlo", España ofreció su solidaridad e incluso acogió a algunos de los que habían llegado a ella.

El Gobierno presenta el primer paquete de medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE

Más información

El Gobierno de Italia anunció este martes una segunda prórroga, por otros 15 días de duración, de los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España al entender que "siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas".

Poco después, el Gobierno español anunció su decisión de prorrogar a su vez hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos españoles a los viajeros procedentes de Italia que puso en marcha el 8 de agosto como respuesta a la medida acordada por Italia días antes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"
EFE
El Dux, durante una de sus noches de apertura

El Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro
Guillermo Parga
Imagen del municipio de Telde, en Gran Canaria

Muere una senderista en Fuerteventura a causa del calor, con la isla en alerta
Agencias
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos (México). EFE/ Alex Cruz

Estudiantes mexicanos claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte
EFE