La Audiencia Nacional pide asumir la causa abierta contra el delegado de Gobierno en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano EFE

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido asumir la causa abierta en un juzgado de Ceuta contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

A través de una providencia dictada el pasado viernes, a la que ha tenido acceso EFE, Tardón ha pedido notificar al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta la apertura de su investigación y que éste valore si es pertinente inhibirse para que la causa del delegado del Gobierno se investigue también en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.

De esta forma, Tardón pide asumir el procedimiento abierto a raíz de una denuncia de Manos Limpias, a la que después se unieron las denuncias interpuestas por Vox y Hazte Oír, y que busca esclarecer la gestión hecha por el delegado del Gobierno ante las entradas masivas.

Este paso cuenta ya con el visto bueno de la Fiscalía de Ceuta, que ya ha pedido formalmente la inhibición, al entender que la actuación denunciada contra el delegado del Gobierno guarda relación directa con la investigación abierta por María Tardón en la Audiencia Nacional.

La investigación penal abierta en la Audiencia Nacional busca esclarecer las entradas masivas, en las que la jueza detecta una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España" con una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.

En su auto, la magistrada apuntaba ya que se deben investigar las actuaciones adoptadas ante la entrada masiva y aludía específicamente a la "articulación de adecuados medios de respuesta" en relación a la información y alertas.

A través de esta providencia, pide asumir una investigación en la que los denunciantes atribuyen al delegado del Gobierno en Ceuta presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

Tardón da este paso después de haber pedido la semana pasada al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes copia de los cuarenta documentos desclasificados por el Gobierno que incluyen informes y comunicaciones de aquellos días.

Entre esos documentos, conocidos el pasado miércoles, figura una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes o conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

De ellas se desprende que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

Una de las conversaciones desclasificadas es la que mantuvo el CNI el 29 de julio con el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, al que informó sobre el llamamiento para asaltar la ciudad al día siguiente o sobre la existencia de dos grupos en redes sociales con 180.000 seguidores, para avisar del "alcance de la difusión".

El pasado viernes, el que era jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión tras sostener que sí trasladó los avisos del CNI, a diferencia de lo que afirmó su superior.