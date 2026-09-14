El PSOE cae dos puntos tras la crisis de Ceuta: su peor resultado del último año según el CIS

Pedro Sánchez (c) y María Jesús Montero (d), durante la reunión del Comité Federal del PSOE el pasado mes de junio EFE

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, registra una caída de dos puntos en la estimación de voto del PSOE, que en todo caso mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, que apenas sube unas décimas mientras crece Vox.

La encuesta, basada en 4.042 entrevistas telefónicas, se realizó en los primeros cuatro días de septiembre, tras un verano marcado por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior y su peor resultado del último año. Aún así, los socialistas mantienen una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, más amplia de la que había en junio, pero inferior a los 7,9 puntos de julio.

Quien más sube es Vox, que en septiembre se anota un 16,6%, 1,3 puntos más que en julio y por encima del 12,39% de las últimas generales.

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Sánchez, el líder preferido

En cuanto a la valoración de líderes, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, repite en cabeza con una nota media de 4,18 puntos, su peor dato de 2026. Detrás aparece la vicepresidenta Yolanda Díaz, último cartel electoral de Sumar, con 3,99 puntos, seguida de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, con 3,99 y 3,01 puntos, respectivamente.

Eso sí, dos de cada tres españoles desconfían de Sánchez (67,2%) y sólo un 31,5% dice tener mucha o bastante confianza en el presidente. En todo caso, Núñez Feijóo ofrece peores resultados, pues cuenta con la confianza de sólo el 19% frente a un 79,2% que muestra poca o ninguna confianza en el líder del PP.

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PP ve "una broma" obviar la gestión de la crisis en Ceuta

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que es "una broma de mal gusto" que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su último barómetro no haya preguntado a los españoles sobre qué opinan de la gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta.

"Esto es una broma de mal gusto porque la pagamos entre todos", ha afirmado el portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, minutos después de conocerse el último barómetro.

Sémper no ha querido hacer valoraciones sobre los resultados del organismo público, pero ha afirmado que mientras que antes el centro gozaba de "mucho prestigio" por su trayectoria y por lo que representaba, hoy "es un chiste".

El portavoz del PP ha afirmado que el CIS ha sufrido un "manoseo" por parte del Gobierno y ha dicho que ha quedado acreditado de manera técnica por profesionales independientes y de reconocida solvencia que "está siendo utilizado de una manera partidista".

"¿Es que alguien se cree ya lo que dice el CIS?. ¿Es que vamos a participar todos de esta ficción?", ha apuntado.