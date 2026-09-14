Bolaños reprende al CGPJ por no expedientar a Peinado y le acusa de corporativismo

Félix Bolaños EFE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recurrido la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no expedientar ni sancionar al juez Juan Carlos Peinado y la achaca al "conservadurismo" o el "corporativismo" que atribuye a este órgano.

En su recurso de alzada, que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso EFE, Bolaños sostiene que las "irregularidades" que atribuye a Peinado "han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia" y "lamentablemente, el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial".

Bolaños ha recurrido el archivo, acordado el pasado 5 de agosto, de sus quejas contra Peinado, que interpuso por el interrogatorio que este le hizo, como testigo, el 16 de abril de 2025, Miércoles Santo, en la Moncloa, dentro de la investigación a Begoña Gómez, y por la exposición razonada en la que el juez pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle por falso testimonio.

En su escrito adelanta además un siguiente escenario, el de llegar hasta el Tribunal Supremo, cuando señala que no confía en que la Comisión Permanente del CGPJ vaya a revocar su propia decisión, sino que tiene "la convicción de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura".

En contra del criterio del CGPJ, el ministro de Justicia sostiene que las conductas denunciadas exceden la acción jurisdiccional y además, acusa al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, de "minimizar la desconsideración" de Peinado, al reducirla a una situación puntual de tirantez dialéctica.

El escrito, que se extiende 20 páginas, sostiene que Peinado mantuvo una "abierta confrontación" con Bolaños, reprobándole por expresiones que dijo como testigo, como "creo que", por mostrar sorpresa o incluso por esbozar una sonrisa.

Según el ministro, Peinado adoptó una "actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil" y al advertirle de que en cualquier momento podía pasar de testigo a investigado ve intención de "intimidar", máxime cuando al estar aforado el magistrado no podía imputarle.

Según Bolaños, Peinado proyectó "una imagen de hostilidad incompatible con la serenidad, objetividad y mesura que deben presidir la actuación judicial" y su forma de dirigir el interrogatorio "excedió los parámetros de comedimiento" y del entendimiento de lo que es "una conducta aceptable desde el punto de vista de la urbanidad, la cortesía y los buenos modales".

El ministro, que alude en su escrito a las crónicas de prensa sobre el interrogatorio, también ve juicios de valor descalificatorios en la exposición razonada que Peinado elevó al Supremo, en la que atribuía a Bolaños una actitud proterva o decía que siendo el titular de Justicia su testimonio no se ajustaba a la realidad y eso era "el paradigma de un oxímoron".

El recurso de alzada también destaca que Peinado elevó su exposición razonada tras la primera queja de Bolaños ante el CGPJ y que lo hizo sin escuchar a la Fiscalía y en "ausencia absoluta de indicios", lo que revela, según esta parte, "una conducta susceptible de integrar una infracción disciplinaria".

Se apunta además a una "evidente animadversión personal que es incompatible con la necesaria imagen de imparcialidad judicial", por parte de Peinado.

En su escrito, Bolaños también censura los 427 días transcurridos entre la primera queja y la resolución, considera "francamente limitada" la actividad instructora e insuficientes las actuaciones para analizar las filtraciones en el procedimiento de Peinado.

Por ello, pide que el CGPJ reconsidere su decisión y reabra la diligencia informativa contra Peinado y que además esclarezca las filtraciones de resoluciones judiciales de este magistrado.