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España

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Efe
13/09/2026 09:57
Traslado de migrantes de Ceuta a una nueva instalación
Traslado de migrantes de Ceuta a una nueva instalación
EFE
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La Policía Nacional está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona.

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