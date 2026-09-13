El PP sostiene que el Gobierno “pudo promover” la entrada masiva en Ceuta

La Policía Nacional ayudó este domingo al traslado de cientos de migrantes EFE / Diego Márquez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de “tener información” sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer “absolutamente nada” al respecto. “Tenemos un Gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó”, ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de “alentar próximas invasiones”.

“Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos en la Península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio”, ha advertido Muñoz, al tiempo que ha afirmado que hay que “seguir protegiendo la frontera y no alentar a próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes”.

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Asimismo, explicó que, según los informes conocidos, la Guardia Civil alertó a principios de julio de que se podía producir una entrada masiva, y ha recordado que el PP registró a mediados de ese mes una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería que, a su juicio, “el Gobierno metió en un cajón”.

“Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el Gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada”, dijo Muñoz. En este sentido, ha insistido en que “es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera”, ha remachado, en referencia también a informaciones que apuntan a que el jefe de Gabinete trasladó datos del CNI al delegado del Gobierno la noche anterior a la entrada masiva y a que hubo una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “no hacer nada”, como ha explicado la portavoz.

Informe del CNI

Preguntada por si el CNI advirtió o no de la dimensión de la entrada de migrantes, Muñoz ha matizado que “no lo dice el CNI”, sino que “el Gobierno dice que el CNI dice”, al considerar que no existe “un papel o una instrucción oficial” del organismo que confirme que no avisó de la magnitud de la entrada. “Le damos la credibilidad justa teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que lleva mintiéndonos cuatro años”, ha añadido.

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Por otra parte, al ser cuestionada por la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, Muñoz ha insistido en que “esto no se trata de un problema de refugiados”, sino de “una invasión” y “un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea”.

En este sentido, ha defendido que todos los migrantes que entraron de forma irregular, “sean menores o sean adultos”, deben ser retornados “por donde entraron”, y que, en el caso de los menores, debe primar su interés superior estando “con sus familias” o, en su defecto, protegidos por los servicios marroquíes.

Regresos

Más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y casi un centenar han renunciado a la petición de asilo en España, aseguró ayer por su parte el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno. Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días”, ha afirmado el ministro. Torres ha asegurado en un video remitido a los medios que el Gobierno está trabajando para devolver la “normalidad” a Ceuta, pese a que ha reconocido que es una labor “intensa”.

Congreso

Asimismo, la crisis en Ceuta acaparará buena parte de las preguntas que la oposición dirigirá al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en la ciudad autónoma, pero las referidas a Marlaska o Bolaños sí preguntarán a estos miembros del Ejecutivo por la gestión de la crisis de Ceuta.