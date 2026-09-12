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España

Irene Montero se presentará a unas primarias abiertas en Podemos para ser cabeza de lista

Efe
12/09/2026 13:47
Irene Montero
EFE
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La número dos de Podemos, Irene Montero, ha anunciado este sábado su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas después de que la formación celebre unas primarias "abiertas a todo el mundo".

"Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera, quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo en el que todo el equipo pueda ser elegido", ha afirmado la eurodiputada en un acto en Madrid.

A las primarias, ha añadido, podrá presentarse no solo la gente de Podemos sino cualquier persona que quiera participar.

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