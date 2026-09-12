Feijóo aboga por reformar el sistema educativo y retirar las pantallas de las aulas tras el informe PISA

Feijóo resalta la necesidad de reformar el sistema educativo tras el suspenso del informe PISA EFE

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido esta semana con los consejeros de Educación de su formación para analizar los resultados del informe PISA 2025 y se ha comprometido a acometer una reforma del sistema educativo tras calificar de "rotundo suspenso" el impacto de la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos datos han situado a España por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este marco, Feijóo ha destacado la propuesta de su partido para suprimir los dispositivos y pantallas individuales en las aulas, al menos hasta la etapa de Educación Secundaria, al sostener que estas herramientas no mejoran el aprendizaje en las edades más tempranas y perjudican la capacidad de atención del alumnado.

A este respecto, el líder popular ha indicado que una labor pedagógica rigurosa exige determinar con claridad cuándo conviene establecer límites dentro del ámbito lectivo.

Durante el encuentro, en el que los responsables autonómicos han coincidido al señalar que la educación constituye "un asunto de Estado", Feijóo ha remarcado la necesidad de promover modificaciones legislativas fundamentadas en la evidencia y no en reformas de corte ideológico.

Asimismo, los consejeros populares han apostado por fijar la excelencia en todas las etapas formativas con el objetivo de favorecer el desarrollo intelectual y la empleabilidad futura de los estudiantes frente a la gestión del Ejecutivo central.

Entre las medidas prioritarias, el dirigente del PP ha defendido recuperar la cultura de la evaluación, el esfuerzo y el mérito, además de reforzar los aprendizajes fundamentales en lectura, escritura y cálculo. Del mismo modo, ha reclamado restituir el respaldo y la autoridad a los docentes en los centros escolares y ha abogado por garantizar que las aulas permanezcan al margen de consignas ideológicas para enseñar a los alumnos a pensar en libertad.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien también ha tomado parte en la reunión, ha aseverado que el informe PISA 2025 representa el "primer test de estrés" y el "colapso" de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). En esta línea, los participantes han censurado la aprobación de esta normativa durante la pandemia sin el concurso de los expertos, de espaldas a la comunidad educativa y frente al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP.