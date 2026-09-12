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España

El ponente del TC da la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía por el procés

Efe
12/09/2026 21:07
El Tribunal Constitucional
Archivo El Ideal Gallego
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El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, del bloque conservador, da la razón al Tribunal Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que hubo malversación de caudales públicos, según su ponencia sobre el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull.

En esa ponencia, adelantada por El Español y a la que tuvo acceso EFE, el magistrado señala que "la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación".

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Macías no aprecia "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente" en las resoluciones impugnadas por Turull, "ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho", sino que ve "una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria", ajena al ámbito del recurso de amparo.

La ponencia de Macías será debatida el 22 de septiembre y, en caso de ser rechazada, como es previsible, el pleno del TC designará a un nuevo magistrado para que elabore una nueva ponencia.

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El recurso de Turull es el primero que estudia el TC de los condenados por el procés en relación a la aplicación de la ley de amnistía. La sentencia puede precipitar el futuro de Carles Puigdemont, en tanto el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar la doctrina que fije la corte de garantías sin esperar a que esta resuelva el recurso del expresident catalán.

En julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la Ley de Amnistía al concluir que se ajusta al derecho comunitario y no vulnera las normativas europeas sobre terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, en contra del criterio del Tribunal Supremo. 

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