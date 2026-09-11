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España

Sánchez pide a las autonomías ejecutar todos los recursos educativos

Agencias
11/09/2026 19:16
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a las autonomías a ejercer plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa y a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación, al tiempo que se ha comprometido a mejorar las condiciones de las educadoras del primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años.

Sánchez ha recibido este viernes en el Palacio de la Moncloa a las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que en Madrid mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 abril para que Gobierno regional acceda a negociar sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la implementación de la pareja educativa y un incremento salarial.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando para que esta etapa sea universal, pública y gratuita para todas las familias, con independencia de su renta y del lugar donde residan.

Este 9 de septiembre marcó el regreso a clase de los niños coruñeses, que llegaron cargados con sus mochilas y entre la ilusión por ver de nuevo a sus amigos y la pena de dejar atrás las vacaciones de verano. A primera hora de la mañana se reprodujeron los atascos habituales debido a la gran afluencia de coches, sobre todo en las zonas de A Pasaxe y As Xubias.

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Ha insistido en que, para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones, y por ello ha hecho un llamamiento a las comunidades a ejercer plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa y a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación.

Durante el encuentro, ha agradecido la labor y el compromiso de estas profesionales y ha compartido con ellas el papel que juega la educación infantil "como motor de igualdad de oportunidades", según señala la Moncloa en un comunicado, en el que ve la necesidad de poner el foco en la calidad de estos centros, más allá de su papel como herramienta de conciliación.

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El Ejecutivo recuerda que ha realizado una inversión de 670 millones de euros para reforzar esta etapa y que ha creado más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas, elevando la escolarización temprana hasta el 56 %.

En el encuentro ha participado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, cuyo departamento trabaja con los sindicatos docentes en la actualización de la normativa que regula estos centros planteando mejoras importantes no solo en las ratios, sino también en los espacios educativos.

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