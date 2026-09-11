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España

La Delegación del Gobierno en Ceuta insiste en que no sabía nada de los mensajes del CNI

Agencias
11/09/2026 18:57
CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón
El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, el pasado miércoles en Ceuta
EFE
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La Delegación del Gobierno en Ceuta se ha pronunciado este viernes sobre la polémica surgida entre el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y su ya exjefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, y ha insistido en que "no sabía nada" de los mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una alerta de entrada masiva, al contrario de lo manifestado por Sanz.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado además de que Gonzalo Sanz ha presentado su dimisión a petición del delegado del Gobierno.

Sanz había informado de que había tomado la decisión de dimitir de ese puesto de confianza por "razones personales y familiares", aunque aclaraba que el motivo fundamental de su marcha era la discrepancia de versiones con el delegado.

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La Delegación del Gobierno se remite a las manifestaciones del delegado del Gobierno en la rueda de prensa celebrada el pasado 8 de septiembre, en las que aseguró que no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, "ni del contenido del mensaje de WhatsApp intercambiado entre el jefe de Gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia o contenido de la llamada telefónica mantenida entre ambos".

Asimismo, desde la Delegación del Gobierno se reitera que "dicho mensaje hacía referencia a movimientos detectados en redes sociales que promovían una entrada irregular en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, aportando como único dato el número de seguidores de dichos grupos".

"El CNI no realizó en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar, ni valoró la probabilidad de que la convocatoria llegara a materializarse; su comunicación se limitó a describir el tamaño de los grupos citados", sostiene el ente gubernativo.

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

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Por último, la Delegación del Gobierno recuerda que, desde el momento en que se iniciaron los picos migratorios, se puso en conocimiento de los ministerios competentes esta circunstancia, con el fin de solicitar las medidas oportunas acordes a la presión migratoria que estaba sufriendo la ciudad autónoma.

Dichas medidas, tal y como se trasladó en la citada rueda de prensa, incluyeron el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el destino de unidades de la USECIC a la frontera, la petición de una unidad del GRS, el despliegue de una unidad de la UIP para labores de seguridad ciudadana, y el inicio de los trámites para la puesta en marcha en Ceuta de un Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ha añadido.

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