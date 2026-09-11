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España

El PP pide elecciones tras la dimisión del cargo que alertó de los avisos del CNI en Ceuta

Agencias
11/09/2026 17:16
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Madrid
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo durante una rueda de prensa
EFE
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El PP ha asegurado este viernes que un Gobierno que "miente" debe dimitir y convocar elecciones, después que el ya exjefe de Gabinete del Ejecutivo en Ceuta Gonzalo Sanz haya insistido en que alertó de los avisos del CNI antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que dijo su superior.

En declaraciones a los periodistas, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura, Juan Bravo, ha dicho que tras la dimisión de Sanz este viernes tienen que dimitir "todos aquellos que han tenido información y no la han trasladado" y todos "los que han tenido la información, han engañado y han mentido al conjunto de españoles".

"¿De verdad cualquier persona normal piensa que el responsable es el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta, con los informes que hemos conocido de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del CNI, de los servicios de inteligencia de otros países, con la información que tenemos de Marruecos?", se ha preguntado el dirigente del PP, quien ha añadido que un gobierno que miente "debería dimitir, convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles".

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En su opinión, tienen que dimitir todos aquellos "que sabían que había un problema, que venía un problema, que podían venir 180.000 personas a invadir Ceuta y lo han permitido", y tienen que "asumir las consecuencias de sus acciones, muchas de ellas, sin lugar a dudas, en el ámbito judicial"

Según Juan Bravo, el ya exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ha dicho que recibieron la información y que se la transmitió a su superior y que el delegado del Gobierno informó a los ministerios correspondientes, con lo que "se ha demostrado que hay informes" pese al "relato" contrario del Gobierno.

Sobre la declaración del Gobierno de Marruecos, ha lamentado que el presidente español, Pedro Sánchez, "calla de rodillas" ante el país vecino, y ha añadido que es al final el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, quien "tiene que salir a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles, reivindicando que Ceuta y Melilla son españolas".

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Ha destacado que Feijóo haya puesto como objetivo el retorno de todos los inmigrantes que han entrado de manera irregular y estableciendo la responsabilidad de Marruecos "por acción o por omisión", al tiempo que tiene que haber una relación "leal y de vecindad" pero "amparada en la legalidad, en la transparencia, en la reciprocidad, en el compromiso"

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