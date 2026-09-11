Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

Efe
11/09/2026 16:20
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha determinado este viernes que quedan en la ciudad 13.000 personas, entre adultos y menores, de las que entraron ilegalmente los pasados días 30 y 31 de julio, y ha pedido de nuevo su "inmediata devolución" a su país de origen.

Las cifras han sido dadas a conocer por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y han sido recopiladas por la institución autonómica basándose en la ocupación de los distintos espacios y las estimaciones efectuadas en los lugares de asentamiento en playas y montes.

Trabajadores humanitarios atienden a menores migrantes en Ceuta

El Gobierno envía a Ceuta un equipo de profesionales para atender a los menores migrantes

Más información

En la zona de Loma Margarita hay censados 1.300 migrantes, en Loma Colmenar otras 1.200 personas, en la playa del Trampolín se calcula 4.500 y en las naves del Tarajal, el Príncipe y acogidos en una carpa de la oenegé Luna Blanca otros 2.700 migrantes, además de 270 en la zona de la Hípica.

A estas 10.000 personas hay que añadir otros 2.000 menores que están acogidos por la ciudad y otros 1.000 migrantes más que están dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Marlaska no se plantea dimitir y afirma que el CNI ha dicho "claramente" que no hubo alerta de "entrada masiva" en Ceuta

Más información

"En qué ciudad de España la cifra de migrantes representa el 15 por ciento de la población total", se ha preguntado Vivas para aludir a estas 13.000 personas en una ciudad "que debería tener a 600 en el CETI y a 200 menores de media, de ahí que pedir esfuerzos de acogida a Ceuta es una barbaridad".

El presidente ceutí ha insistido: "si tenemos aquí 800 como deberíamos tener ya multiplicaríamos por doce la media nacional, es decir, ya está bien de utilizar a Ceuta con fines partidistas".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

quintana. inauguraciÃ³n de nonna, brunch en alcalde marchesi

A Coruña ya disfruta de los croissants de Amélie y Emily en París
Guillermo Parga
Oslo (Norway), 11/09/2026.- FILE - File picture dated 27 May 2025 of Princess Astrid at the opening of the second part of the exhibition "At the King's Table - from tableware to contemporary ceramics" in the Queen Sonja KunstStall. Norway's Princess Astrid and Erling Lorentzen attending the christening of the lifeboat "Princess Ragnhild" on Bygdøy. Norway's Princess Astrid, the older sister of the late King Harald, has died at the age of 94, the palace announced 11 September 2026. (Noruega) EFE/EPA/Stian Lysberg Solum NORWAY OUT

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
Agencias
WhatsApp Image 2026-09-11 at 17.32.57

El espectacular recibimiento en A Coruña a Xacarandaina tras su triunfo en Brasil
Redacción
The Clab, en el openng universitario

¿Quiénes son los que mejor se portan en la noche de A Coruña?
Guillermo Parga