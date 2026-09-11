El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta EFE

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha determinado este viernes que quedan en la ciudad 13.000 personas, entre adultos y menores, de las que entraron ilegalmente los pasados días 30 y 31 de julio, y ha pedido de nuevo su "inmediata devolución" a su país de origen.

Las cifras han sido dadas a conocer por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y han sido recopiladas por la institución autonómica basándose en la ocupación de los distintos espacios y las estimaciones efectuadas en los lugares de asentamiento en playas y montes.

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En la zona de Loma Margarita hay censados 1.300 migrantes, en Loma Colmenar otras 1.200 personas, en la playa del Trampolín se calcula 4.500 y en las naves del Tarajal, el Príncipe y acogidos en una carpa de la oenegé Luna Blanca otros 2.700 migrantes, además de 270 en la zona de la Hípica.

A estas 10.000 personas hay que añadir otros 2.000 menores que están acogidos por la ciudad y otros 1.000 migrantes más que están dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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"En qué ciudad de España la cifra de migrantes representa el 15 por ciento de la población total", se ha preguntado Vivas para aludir a estas 13.000 personas en una ciudad "que debería tener a 600 en el CETI y a 200 menores de media, de ahí que pedir esfuerzos de acogida a Ceuta es una barbaridad".

El presidente ceutí ha insistido: "si tenemos aquí 800 como deberíamos tener ya multiplicaríamos por doce la media nacional, es decir, ya está bien de utilizar a Ceuta con fines partidistas".