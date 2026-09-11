Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Defensor del Pueblo urge a activar "todos los mecanismos" de solidaridad en Ceuta

Agencias
11/09/2026 17:28
Dos menores migrantes, en el campamento improvisado por los vecinos del barrio de El Príncipe en Ceuta
Dos menores migrantes, en el campamento improvisado por los vecinos del barrio de El Príncipe en Ceuta
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha reclamado este viernes la activación de "todos los mecanismos" de solidaridad disponibles, tanto en España como en la Unión Europea, para afrontar la crisis migratoria que vive Ceuta.

Bárcena ha realizado estas declaraciones en la inauguración del XIII Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales, organizado por la Universidad de León (ULe), que analiza las novedades de la normativa española de extranjería y protección internacional y las consecuencias del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Madrid

El PP pide elecciones tras la dimisión del cargo que alertó de los avisos del CNI en Ceuta

Más información

En relación con la crisis migratoria en Ceuta, Bárcena ha reconocido que la Ciudad Autónoma se ha visto "desbordada" por la llegada de migrantes y ha expresado la solidaridad de la institución con la población de la ciudad autónoma y sus condolencias a las familias de las personas fallecidas cuando intentaban llegar a territorio español.

Asimismo, ha pedido a todas las administraciones que utilicen las herramientas jurídicas disponibles para aliviar la situación mediante el traslado de migrantes a otros territorios, la aplicación de los procedimientos de protección internacional y de retorno que correspondan en cada caso y la protección de los menores.

"Es el momento de activar todos los mecanismos que tenemos de solidaridad, tanto en España como a nivel europeo", ha afirmado.

Garantías legales y casos individualizados

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo ha insistido en que la institución no adopta decisiones sobre la actuación de la Administración, pero sí recomienda que cualquier medida se ajuste a los derechos humanos y a las garantías legales.

En este sentido, ha reconocido que muchas de las entradas se han producido de forma irregular, aunque ha subrayado que eso no exime de la obligación de tramitar cada caso mediante procedimientos individualizados y con garantías.

Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta

El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

Más información

"Habrá personas que tengan que ser retornadas a sus países de origen y otras que tengan que ser protegidas", ha señalado.

A su juicio, uno de los principales problemas radica en la limitación de recursos y espacios para gestionar la situación en una ciudad de pequeñas dimensiones como Ceuta, lo que obliga a adoptar medidas "excepcionales y solidarias".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

quintana. inauguraciÃ³n de nonna, brunch en alcalde marchesi

A Coruña ya disfruta de los croissants de Amélie y Emily en París
Guillermo Parga
Oslo (Norway), 11/09/2026.- FILE - File picture dated 27 May 2025 of Princess Astrid at the opening of the second part of the exhibition "At the King's Table - from tableware to contemporary ceramics" in the Queen Sonja KunstStall. Norway's Princess Astrid and Erling Lorentzen attending the christening of the lifeboat "Princess Ragnhild" on Bygdøy. Norway's Princess Astrid, the older sister of the late King Harald, has died at the age of 94, the palace announced 11 September 2026. (Noruega) EFE/EPA/Stian Lysberg Solum NORWAY OUT

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
Agencias
WhatsApp Image 2026-09-11 at 17.32.57

El espectacular recibimiento en A Coruña a Xacarandaina tras su triunfo en Brasil
Redacción
The Clab, en el openng universitario

¿Quiénes son los que mejor se portan en la noche de A Coruña?
Guillermo Parga