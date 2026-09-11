El Defensor del Pueblo urge a activar "todos los mecanismos" de solidaridad en Ceuta

Dos menores migrantes, en el campamento improvisado por los vecinos del barrio de El Príncipe en Ceuta EFE

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha reclamado este viernes la activación de "todos los mecanismos" de solidaridad disponibles, tanto en España como en la Unión Europea, para afrontar la crisis migratoria que vive Ceuta.

Bárcena ha realizado estas declaraciones en la inauguración del XIII Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales, organizado por la Universidad de León (ULe), que analiza las novedades de la normativa española de extranjería y protección internacional y las consecuencias del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El PP pide elecciones tras la dimisión del cargo que alertó de los avisos del CNI en Ceuta Más información

En relación con la crisis migratoria en Ceuta, Bárcena ha reconocido que la Ciudad Autónoma se ha visto "desbordada" por la llegada de migrantes y ha expresado la solidaridad de la institución con la población de la ciudad autónoma y sus condolencias a las familias de las personas fallecidas cuando intentaban llegar a territorio español.

Asimismo, ha pedido a todas las administraciones que utilicen las herramientas jurídicas disponibles para aliviar la situación mediante el traslado de migrantes a otros territorios, la aplicación de los procedimientos de protección internacional y de retorno que correspondan en cada caso y la protección de los menores.

"Es el momento de activar todos los mecanismos que tenemos de solidaridad, tanto en España como a nivel europeo", ha afirmado.

Garantías legales y casos individualizados

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo ha insistido en que la institución no adopta decisiones sobre la actuación de la Administración, pero sí recomienda que cualquier medida se ajuste a los derechos humanos y a las garantías legales.

En este sentido, ha reconocido que muchas de las entradas se han producido de forma irregular, aunque ha subrayado que eso no exime de la obligación de tramitar cada caso mediante procedimientos individualizados y con garantías.

El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad Más información

"Habrá personas que tengan que ser retornadas a sus países de origen y otras que tengan que ser protegidas", ha señalado.

A su juicio, uno de los principales problemas radica en la limitación de recursos y espacios para gestionar la situación en una ciudad de pequeñas dimensiones como Ceuta, lo que obliga a adoptar medidas "excepcionales y solidarias".