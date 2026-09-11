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España

Detenido en Ceuta un condenado por terrorismo yihadista con prohibición de entrada a España

Europa Press
11/09/2026 16:26
Coche de la Guardia Civil
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La Guardia Civil ha detenido a una persona de origen marroquí con una condena por terrorismo yihadista y prohibición de entrada a España en un control realizado en Ceuta, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

El arrestado fue localizado durante la tarde del jueves junto con su hermano en uno de los controles activados tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

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Los agentes de la Guardia Civil verificaron su identidad y que el detenido tenía una sentencia firme de 2015 en la que se prohibía su entrada a territorio nacional.

Por este motivo, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para tramitar la correspondiente orden de denegación de entrada y proceder a su expulsión a Marruecos.

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