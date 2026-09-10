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España

Robles afirma que la entrada masiva en Ceuta fue "imprevisible", pero apunta a que "todo se puede hacer mejor"

Otr Press
10/09/2026 15:05
Vista de exterior del asentamiento temporal de Loma Colmenar donde continúan los migrantes durmiendo en la calle esperando a ser aceptados en el interior
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EFE
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado este jueves a que la "magnitud" del salto a Ceuta del 30 de julio fue "imprevisible" y "difícilmente alcanzable" en España o en Europa, pero ha reconocido que "todo se puede hacer mejor" y que su departamento así "lo va a intentar".

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de Monte la Reina, en Zamora, ha insistido en defender que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cumplió con su obligación los días previos a la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos y ha incidido en que se hizo "todo lo que se creía que se podía hacer".

"En España cumplimos todos con nuestra obligación. El Gobierno cumple con su obligación, las Fuerzas Armadas, las instituciones, la Policía, la Guardia Civil (...) la gente cumple con su trabajo", ha aseverado Robles, quien ha insistido que lo ocurrido en Ceuta "por su magnitud" no tiene "muchos precedentes" ni en España ni en cualquier país de Europa.

No obstante, ha reconocido que, si bien "todos intentaron hacer su trabajo lo mejor posible", "sin duda todo se puede mejorar". "En la vida hay que mejorar todo, todos tenemos que mejorar" a lo que ha añadido que ella cada día se propone "mejorar lo que hace" porque no habría "nada más terrible" que un país que "se conformara con lo que tiene".

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

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Además, ha rechazado "discrepancias" en el seno del Ejecutivo sobre las alertas previas del CNI, después del choque entre los servicios de inteligencia y el Gobierno. Asimismo, la ministra ha insistido en que no va a entrar en polémicas porque por su "convicción de Estado" siempre defenderá y protegerá a las instituciones del Estado, al tiempo que ha reiterado que la obligación del Gobierno "es pensar en Ceuta".

Los documentos desclasificados muestran que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil vía WhatsApp, y el Gobierno incidió en que esa fórmula no es "formal" y que era su "competencia y responsabilidad" elevarlo. Así, Robles se ha expresado este jueves en la misma línea que el CNI, que admitió tras la desclasificación y las acusaciones de Moncloa que no "anticipó la magnitud" de lo ocurrido porque fue "un fenómeno inusual".

Igualmente, Robles ha defendido que la finalidad de la desclasificación de los papeles de Ceuta ha sido "dar la máxima transparencia" y ha apelado a la "unidad de todos" y a trabajar "codo con codo" porque "la prioridad es Ceuta" y es necesario estar al lado de los ceutíes "y devolverles la normalidad lo antes posible".

Y es en lo que está trabajando el Ejecutivo central, según la ministra, quien ha manifestado el "orgullo" que siente por lo que se está haciendo "el Gobierno, por los servicios de inteligencia, por las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y los ceutíes" aunque se ha preguntado por qué se trata de buscar lo negativo "y no lo positivo" cuando hay que sentirse muy "orgullosos de España".

Para Margarita Robles "todo se puede hacer mejor, sin duda" y ha insistido en que el Gobierno "va a seguir trabajando unido", con las Fuerzas Armadas y con los servicios de inteligencia para devolver la normalidad a Ceuta y a los ceutíes, a los que ha pedido que confíen en ello.

Margarita Robles ha recordado que ha pedido disculpas muchas veces y ha reiterado esas disculpas antes los medios en Zamora, para añadir que el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil van a trabajar "por y para España, Ceuta y Melilla".

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