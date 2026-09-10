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España

Melilla dice que no recibió avisos del CNI sobre una posible entrada de inmigrantes

Agencias
10/09/2026 15:57
Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras
La frontera de Melilla
EFE
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El Gobierno de Melilla ha negado que recibiera avisos del CNI sobre una posible entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio, días en los que se produjo la crisis migratoria en dicha comunidad autónoma y en Ceuta.

Así lo ha asegurado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno regional, Miguel Marín (PP), que ha asegurado que no recibieron “ninguna información” al respecto.

Ha afirmado que “lo normal en este tipo de situaciones” es que el Gobierno informe al presidente de Melilla sobre las “situaciones complejas que pueda vivir la ciudad en un momento determinado”.

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“Y al presidente Imbroda nadie le llamó”, ha asegurado Miguel Marín, que ha mencionado tan solo una llamada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, “al cabo de las semanas”, y la del rey de España Felipe VI.

En resumen, otra actuación más del Gobierno de España “totalmente irresponsable” por no compartir este tipo de información con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reprochado Miguel Marín, que lo ha considerado de una "frivolidad extrema”.

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

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Por otro lado, ha tachado de “bochornosas” las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que Ceuta tiene que  asumir una “realidad estructural” con miles de inmigrantes en sus calles, y le acusa de querer convertir la ciudad autónoma en “un gran CETI”.

Ha sostenido que todos los inmigrantes que entraron a Ceuta “deben de ser devueltos a Marruecos, “y no cada vez llevar a cabo más asentamientos de inmigrantes en la ciudad autónoma".

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