Marlaska no se plantea dimitir y afirma que el CNI ha dicho "claramente" que no hubo alerta de "entrada masiva" en Ceuta

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido dejar claro que no se plantea dimitir y ha señalado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha dicho "muy claramente" y "taxativamente" que nunca emitió "ningún tipo de alerta en los términos" de lo sucedido en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada "masiva" de migrantes procedentes de Marruecos.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén), Grande-Marlaska ha reiterado en varias ocasiones que "no hubo", como mantuvo desde el principio, "ninguna alerta referente a ningún hecho ni a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjeron el 30 y 31 de julio" y ni siquiera sobre algo parecido a lo que ocurrió en el año 2021, cuando entraron de manera irregular unas 10.000 personas.

A la pregunta de si se plantea su dimisión, ha señalado que "no", porque entiende "que no hay ninguna razón", y "cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón".

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"Todas las alertas con las que contábamos eran las propias de la época veraniega cuando se incrementan las entradas irregulares en Ceuta, fundamentalmente a nado", ha señalado el ministro, quien ha recordado que durante el mes de julio, se incrementaron de una forma importante los medios personales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en Ceuta, con 70 nuevos efectivos y siete embarcaciones complementarias, tanto para proteger no solo el ámbito marítimo de la frontera, sino también todo el perímetro terrestre.

"Pero no hubo ninguna alerta ni mínimamente relacionada o que pudiera encontrarse relacionada con lo que sucedió el 30 y 31 de julio", ha señalado el ministro, quien se ha remitido al "comunicado" del CNI de este miércoles -tras la desclasificación por parte del Gobierno de los informes sobre la crisis migratoria en Ceuta- donde afirma "taxativamente" que nunca emitió "ningún tipo de alerta en los términos de unos hechos como los sucedidos el 30 y 31 de julio".

Se ha mostrado convencido de que si se hubiera tenido conocimiento de que se pudiera producir algo, no ya como lo ocurrido a finales de julio, sino como lo que ocurrió en el año 2021, se "hubiera determinado la elevación y formalización de alerta en términos muy concretos y muy específicos y en modo alguno vía un whatsapp". "Me remito al comunicado del CNI, que dijo expresamente lo que dijo, que no había alertado de ningún tipo de amenaza relacionada con lo que sucedió el día 30 y 31 de julio", ha sentenciado.

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A la pregunta de si achaca algún tipo de responsabilidad al CNI por no advertir de esa entrada masiva, Grande-Marlaska ha indicado que no es que no lo previera el CNI, sino que tampoco lo previeron los sistemas de información de Policía Nacional y de Guardia Civil, ni Europol, ni Frontex ni el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea ni tampoco los servicios de inteligencia marroquíes: "Nadie lo previó, no se está culpando a nadie, ni mucho menos".

"Tenemos unos servicios de información absolutamente competentes y lo que digo en muchas ocasiones es que el nivel de determinadas alertas y por distintas circunstancia complejas, nos sorprenden. Para lo que tiene que servir esto es para que todos evaluemos, valoremos y todos mejoremos de cara al futuro, pero todos", ha recalcado.

"Si alguien hubiera tenido la perspectiva de que podía haber acontecido algo como en el 2021, evidentemente, hubiera elaborado un informe inmediato y urgente, previa llamada teléfonica al más alto nivel", ha señalado.

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Para el ministro, se están sacando "conclusiones demasiado prematuras", cuando lo que se requiere es un "desarrollo tranquilo, pero importante y exhaustivo, de todos los elementos para llegar a las conclusiones que sean las razonables".

Asimismo, ha insistido en que la "cooperación y la coordinación" con Marruecos "está siendo permanente" desde antes 30 y 31 de julio y hasta la actualidad. "Sin en esa cooperación y coordinación, no hubiera retornado el 90% de las aproximadamente 70.000 personas que entraron irregularmente, no hubieran retornado en las 72 horas siguientes, y tampoco sería posible que continuáramos con los retornos voluntarios", ha señalado.

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Ha expuesto que, aproximadamente, al día, "por esa puerta que sigue abierta, siguen pasando (desde Ceuta hacia Marruecos) un número de entre 120 y 150 personas", lo que es también una manifestación de esa coordinación.

"Todo el mundo sabremos finalmente lo que hubo detrás de lo que sufrimos el día 30 y 31 de julio en Ceuta y, sin duda alguna, confianza en las fuerzas de seguridad del estado", según ha indicado el ministro del Interior, quien ha garantizado que se están "poniendo todos los medios para que esa vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible" en Ceuta.

Delitos y seguridad

Con respecto a la polémica que han generado sus manifestaciones sobre "sensación de inseguridad subjetiva" en Ceuta, ha querido aclarar por qué se expresó en esos términos. Así, ha expuesto que hay una percepción de inseguridad que "es objetiva", que la determinan las ratios de criminalidad, es decir, el número de delitos que se cometen en una ciudad, y otra cuestión es "la situación, por diferentes cuestiones, y la seguridad que cada uno de nosotros podamos sentir".

"He afirmado por activa y por pasiva que yo, si fuera ciudadano ceutí y después de ver lo que sucedió el 30 y el 31 de julio, con esas circunstancias, y todavía después de un mes que no hemos podido volver a la normalidad, tendría un sentimiento personal, subjetivo, de inseguridad", ha señalado.

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El ministro ha indicado que, evidentemente, se "han incrementado" los delitos, pero también se han resuelto "más casos y ha habido más detenidos", y, con toda la fuerza de la ley y en contacto con la autoridad judicial, se está tratando su "expulsión inmediata".

"He dicho es que yo mismo me sentiría, tendría, ese sentimiento subjetivo de inseguridad ante lo que he vivido y lo que estoy todavía viviendo. Lo que pasa es que hay gente que quiere malinterpretar", ha señalado el ministro, quien ha agregado que si bien "han incrementado los delitos, lo que no es cierto es que uno, cuando sale a la calle en Ceuta, está viendo delitos, que es lo que quieren la derecha y la extrema derecha trasladar".

"Se han incrementado, pero no en los términos que dicen la derecha y la extrema derecha", ha sentenciado Grande-Marlaska, insistiendo en el incremento que se ha producido en agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.