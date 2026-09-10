Los reyes preparan su viaje a Ceuta, que ya tenían previsto antes de la crisis migratoria

Los reyes en el funeral del Rey Harald EFE

Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, una visita que preparan Zarzuela y la Moncloa aunque todavía no hay una fecha concreta para realizarla.

Así lo han indicado fuentes de la Casa del Rey que han explicado que esta visita a Ceuta no solo será de Felipe VI, sino que le acompañará también la reina Letizia.

La Casa Real y el Gobierno trabajaban por tanto en esta visita a las ciudades autónomas antes de que unas 80.000 personas entraran desde Marruecos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

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La visita, que según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas todavía sigue sin una fecha concreta, han indicado las mismas fuentes.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

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El rey se reunió el pasado martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Jemad y los altos mandos militares para analizar la situación de la defensa en Ceuta, un encuentro que las fuentes de Casa Real han enmarcado en el interés de Felipe VI por conocer la situación de mano de los responsables del Ejército en la zona.