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España

Los reyes preparan su viaje a Ceuta, que ya tenían previsto antes de la crisis migratoria

Efe
10/09/2026 16:22
El cortejo fúnebre con el ataúd del fallecido rey Harald V de Noruega empezó este miércoles el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, una procesión en la que participan la familia real noruega, miembros de otras casas reales, entre ellos los reyes de España, Suecia y Países Bajos, y varios jefes de Estado.El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega.Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo.El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey.Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos.También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros.Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.
Los reyes en el funeral del Rey Harald
EFE
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Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, una visita que preparan Zarzuela y la Moncloa aunque todavía no hay una fecha concreta para realizarla.

Así lo han indicado fuentes de la Casa del Rey que han explicado que esta visita a Ceuta no solo será de Felipe VI, sino que le acompañará también la reina Letizia.

La Casa Real y el Gobierno trabajaban por tanto en esta visita a las ciudades autónomas antes de que unas 80.000 personas entraran desde Marruecos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras

Melilla dice que no recibió avisos del CNI sobre una posible entrada de inmigrantes

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La visita, que según anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, será en las próximas semanas todavía sigue sin una fecha concreta, han indicado las mismas fuentes.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Vista de exterior del asentamiento temporal de Loma Colmenar donde continúan los migrantes durmiendo en la calle esperando a ser aceptados en el interior

Robles afirma que la entrada masiva en Ceuta fue "imprevisible", pero apunta a que "todo se puede hacer mejor"

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El rey se reunió el pasado martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Jemad y los altos mandos militares para analizar la situación de la defensa en Ceuta, un encuentro que las fuentes de Casa Real han enmarcado en el interés de Felipe VI por conocer la situación de mano de los responsables del Ejército en la zona.

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