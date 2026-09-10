Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo pide a 'barones' y cargos del PP no improvisar tras desclasificación de informes y ceñirse a la línea de 'Génova'

Europa Press
10/09/2026 17:14
Feijóo en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 este sábado
Feijóo en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a presidentes autonómicos y cargos de su partido no improvisar tras la desclasificación de documentos sobre la entrada masiva de Ceuta de finales de julio y ceñirse a la línea discursiva que marque la dirección nacional del PP.

"Esto hay que gestionarlo con serenidad y responsabilidad porque hay mucho en juego", señala el mensaje de 'WhatsApp' de varios párrafos que el líder del PP ha enviado este jueves a 'barones' y miembros de su comité de dirección.

El cortejo fúnebre con el ataúd del fallecido rey Harald V de Noruega empezó este miércoles el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, una procesión en la que participan la familia real noruega, miembros de otras casas reales, entre ellos los reyes de España, Suecia y Países Bajos, y varios jefes de Estado.El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega.Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo.El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey.Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos.También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros.Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.

Los reyes preparan su viaje a Ceuta, que ya tenían previsto antes de la crisis migratoria

Más información

Feijóo considera que esa desclasificación de informes, en la que se constata que el Gobierno contaba con avisos de la avalancha de migrantes irregulares a la ciudad autónoma, es una "voladura controlada" y apela a la "prudencia" porque prevé que se van a producir más revelaciones. "Esto es solo el principio", asegura.

Según los documentos desclasificados, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta por WhatsAPP el día 29 de un "llamamiento" en redes para un "asalto". Además, el centro constató el 30 de julio que Marruecos se vio desbordado pero no desplegó antidisturbios hasta tres días después. También se ha conocido que el 8 de julio la Guardia Civil alertó al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de un posible "efecto llamada" y aumento de llegadas a nado.

"Van a pagar por esto"

Como ha expuesto públicamente en los últimos días, el jefe de la oposición advierte de que habrá responsabilidades políticas y judiciales por la gestión de esta crisis por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Van a pagar por esto", asegura en ese mensaje.

Una semana después de que se desatara la crisis migratoria que hizo a todo el mundo volver los ojos hacia la España africana, Melilla ha recuperado la normalidad en sus fronteras

Melilla dice que no recibió avisos del CNI sobre una posible entrada de inmigrantes

Más información

Según el líder del PP, asisten a un Gobierno "desmebrado" e insiste en la necesidad de no improvisar y ceñirse a la línea que marque 'Génova'. "Los tenemos donde queremos", afirma en el citado mensaje, donde agrega que la situación no va a ir a mejor para Pedro Sánchez.

Fuentes de la cúpula del PP han explicado que el objetivo de Feijóo es asumir un "mando único" en el mensaje, en un momento en que se van a conocer más informaciones. Así, han indicado que hay "una competición entre ministerios y mandos intermedios que va a continuar". "Esto acaba de empezar", reiteran, para añadir que hay que gestionar esto "con inteligencia".

"El cadáver está encima de la mesa"

La dirección del PP hace hincapié en la necesidad de que haya coordinación dentro del partido, en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez está "noqueado" y en una "huida hacia adelante", según han señalado públicamente la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz y el portavoz del partido, Borja Sémper.

Vista de exterior del asentamiento temporal de Loma Colmenar donde continúan los migrantes durmiendo en la calle esperando a ser aceptados en el interior

Robles afirma que la entrada masiva en Ceuta fue "imprevisible", pero apunta a que "todo se puede hacer mejor"

Más información

"El cadáver está encima de la mesa", resume en privado otro vicesecretario "popular", que coincide con otros cargos de la formación que en este momento hay que dejar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se cueza en su salsa y dejar el protagonismo ante sus "guerras" internas.

Así, en las filas del PP descartan de plano una moción de censura contra Sánchez en este momento. En una entrevista en Cuatro, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha recordado que a su partido le faltan votos y que los socios del PSOE han sido "explícitos".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Recreación de la pista de la plaza Europa

La renovación de la pista deportiva de la plaza Europa de O Burgo costará casi medio millón de euros
Fran Moar
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Puente acusa a algunos jueces de hacer política y "querer gobernar el país por detrás": la "tensión es innegable"
Agencias
Edificio del Sergas

Condenan al Sergas a indemnizar a un trabajador que denunció acoso laboral con 38.500 euros por vulnerar sus derechos
Agencias
La psiquiatra Iria Fernández, de HM Modelo

Las tentativas de suicidio van al alza en A Coruña desde el covid: “En adolescentes fue muy llamativo”
Lucía Crujeiras