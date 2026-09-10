Esta noticia de El País que dice ‘el gobierno prevé conceder el voto a tres millones de Filipinos’ no es real

Composición fotográfica realizada a los efectos de ilustrar esta información InfoVeritas

Circula en redes sociales una captura de pantalla de una noticia publicada supuestamente por el diario El País que lleva por título: ‘El gobierno prevé conceder el voto a tres millones de Filipinos’. La noticia está ilustrada por una fila de ciudadanos filipinos con una pegatina con el logo del PSOE.

En la captura de pantalla también se recogen en el subtítulo estas supuestas palabras de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: “España saldará su deuda histórica con el pueblo filipino, igual que lo hará con Cuba, Puerto Rico y el Franco Condado.”

Sin embargo, se trata de un contenido falso. El País no ha publicado esta información sobre la supuesta concesión del derecho a voto a tres millones de filipinos por parte del Ejecutivo.

La noticia sobre la concesión del voto a tres millones de Filipinos no es real

Para determinar si se trata de una noticia real o no, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda en El País. No obstante, no hay rastro de que dicho medio de comunicación haya publicado la noticia que lleva por título ‘El Gobierno prevé conceder el voto a tres millones de filipinos’. También se ha realizado una búsqueda en Google. No obstante, tampoco hay rastro de que El País publicara la información viral sobre la concesión de voto filipino.

A continuación, se ha realizado una búsqueda inversa con la herramienta de Google Imágenes. Así se comprueba que la captura de pantalla se difunde en cuentas anónimas de redes sociales. La investigación dirige a una página web llamada Asivaespana.com en la que se difundió dicha captura de pantalla en origen como meme.