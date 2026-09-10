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España

El Gobierno envía a Ceuta un equipo de profesionales para atender a los menores migrantes

Agencias
10/09/2026 18:28
Trabajadores humanitarios atienden a menores migrantes en Ceuta
Trabajadores humanitarios atienden a menores migrantes en Ceuta
Reduán (Efe)
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El Gobierno ha oficializado este jueves el despliegue en Ceuta de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime). En una primera actuación, ocho profesionales agilizarán las evaluaciones de menores ya tutelados y harán trabajo de calle para detectar y atender a los que aún estén fuera del sistema.

En una reunión de coordinación entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Sandra de Garmendia, el Gobierno ha articulado el plan de trabajo junto al Área de Menores de la ciudad, Save the Children y Unicef, ha informado el Ministerio en un comunicado.

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"Frente a la crisis humanitaria, el ministerio articula una respuesta de Estado para apoyar a los territorios de llegada. La Umaime se consolida como una herramienta de acción estructural e inmediata, orientada a fortalecer la protección de la infancia migrante ante cualquier situación de emergencia que se de en un futuro en nuestro territorio", ha señalado el secretario de Estado.

La primera actuación de la Unidad consistirá en un equipo móvil en Ceuta, operado por Save the Children y compuesto por ocho profesionales especializados, "que actuará como un mecanismo vital para aliviar el tensionado sistema de protección ceutí", señala la nota.

El equipo centrará el 50 % de sus esfuerzos en agilizar las evaluaciones de los niños y adolescentes ya tutelados en las entrevistas especializadas con perspectiva de infancia para facilitar la identificación de necesidades y la sistematización de la información que agilice su derivación a otros sistemas de protección.

El cortejo fúnebre con el ataúd del fallecido rey Harald V de Noruega empezó este miércoles el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, una procesión en la que participan la familia real noruega, miembros de otras casas reales, entre ellos los reyes de España, Suecia y Países Bajos, y varios jefes de Estado.El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega.Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo.El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey.Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos.También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros.Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.

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Evaluarán la toma de medidas de protección adecuadas como la protección internacional, la reunificación familiar o la acogida en España, velando siempre por el interés superior del menor.

El otro 50 % de su capacidad se destinará al trabajo de calle, detectando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables que se encuentran fuera del sistema de protección institucional.

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