El Gobierno envía a Ceuta un equipo de profesionales para atender a los menores migrantes

Trabajadores humanitarios atienden a menores migrantes en Ceuta Reduán (Efe)

El Gobierno ha oficializado este jueves el despliegue en Ceuta de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime). En una primera actuación, ocho profesionales agilizarán las evaluaciones de menores ya tutelados y harán trabajo de calle para detectar y atender a los que aún estén fuera del sistema.

En una reunión de coordinación entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Sandra de Garmendia, el Gobierno ha articulado el plan de trabajo junto al Área de Menores de la ciudad, Save the Children y Unicef, ha informado el Ministerio en un comunicado.

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"Frente a la crisis humanitaria, el ministerio articula una respuesta de Estado para apoyar a los territorios de llegada. La Umaime se consolida como una herramienta de acción estructural e inmediata, orientada a fortalecer la protección de la infancia migrante ante cualquier situación de emergencia que se de en un futuro en nuestro territorio", ha señalado el secretario de Estado.

La primera actuación de la Unidad consistirá en un equipo móvil en Ceuta, operado por Save the Children y compuesto por ocho profesionales especializados, "que actuará como un mecanismo vital para aliviar el tensionado sistema de protección ceutí", señala la nota.

El equipo centrará el 50 % de sus esfuerzos en agilizar las evaluaciones de los niños y adolescentes ya tutelados en las entrevistas especializadas con perspectiva de infancia para facilitar la identificación de necesidades y la sistematización de la información que agilice su derivación a otros sistemas de protección.

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Evaluarán la toma de medidas de protección adecuadas como la protección internacional, la reunificación familiar o la acogida en España, velando siempre por el interés superior del menor.

El otro 50 % de su capacidad se destinará al trabajo de calle, detectando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables que se encuentran fuera del sistema de protección institucional.