El Congreso rechaza una iniciativa del PSOE para que Feijóo explique quién paga su piso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

Una mayoría de miembros del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una proposición no de ley del PSOE con el objetivo de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, informe al Parlamento de sus sueldos y de cómo paga el alquiler de su vivienda en un barrio exclusivo de Madrid.

Han votado en contra de la iniciativa 174 diputados, del PP, Vox, PNV y UPN; se han abstenido 8, de Junts y CC, y han votado a favor 163, del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís.

La diputada socialista Montse Mínguez, portavoz del partido, ha defendido la proposición durante el debate previo como un intento de que Feijóo "cumpla la ley", pues varias normas ya le obligan a informar a las Cortes de cambios significativos en sus rentas y patrimonio, pero sigue aún figurando su salario de senador, cuando no lo es desde hace tres años.

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Mínguez ha reclamado a Feijóo publicar cuánto cobra del PP, tras señalar que los presidentes anteriores al menos sí que informaban de su sueldo, como José María Aznar, 130.000 euros, Mariano Rajoy, 200.000 euros, y Pablo Casado, 47.000 euros; al margen de que además sea "el partido de los sobresueldos".

"Al pan pan, y al Viso Viso y que todos declaren su piso", ha rimado la portavoz del PSOE en referencia a El Viso, el barrio donde vive Feijóo, en el que, ha dicho, el precio mínimo de un alquiler es de 5.500 euros mensuales, por lo que se pregunta si lo paga él, el partido o algún empresario, quién es el arrendador y si le hace "precio amigo".

Mínguez ha acusado al PP de aplicar "para los demás la lupa" y para sí "la persiana", como con "el ático de Ayuso", que si lo compraron bien en abril "para qué lo venden", y si la buena acción es venderlo luego, "para qué lo compran".

La réplica del PP se la ha dado el diputado Ángel Ibáñez, lamentando una proposición parlamentaria 'ad hominem', al referirse a Feijóo sin nombrarle.

"Les preocupa una vivienda concreta, pero les dan igual los miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda", ha dicho el diputado del PP.

Ha añadido que es "un chiste de iniciativa", al provenir de los socialistas, poco transparentes con "las joyas de Zapatero" o "las saunas" del suegro de Pedro Sánchez.

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Emilio del Valle, de Vox, ha preguntado al PSOE "de qué transparencia presumen" si tienen "el Gobierno más opaco de la historia democrática", y ha ironizado que quizá sea "de las transparencias de los picardías de las prostitutas" del exministro José Luis Ábalos.

"Extravagante" es como ha definido Mikel Legarda, del PNV, la proposición, porque la Mesa la ha aceptado pese a que se insta a algo a la oposición, y no al Gobierno, por lo que es "una suerte de declaración institucional" que su grupo no puede apoyar.

Tampoco ha convencido la iniciativa a Junts, pues Josep Maria Cervera cree que el PSOE debe mostrar transparencia reformando la ley de secretos oficiales, ni a ERC, ya que Francesc-Marc Álvaro la ha definido como peculiar, oportunista y cortina de humo.

En el debate, los socialistas solo han encontrado compresión por parte de Francisco Sierra, de Sumar, que ha enfatizado que el PP sigue "el modelo Montoro, siempre ocultando el rastro del dinero", y en una época que se lleva "farmear aura", ellos continúan "falseando currículums y, sobre sus sueldos, silencio y ocultación"