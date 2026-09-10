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España

El Congreso aprueba la nacionalidad para los saharauis en un "paso histórico"

La ley fue aprobada con la abstención del PP y el voto en contra de Vox

Efe
10/09/2026 19:00
La diputada de SUMAR, Teslem Andala Ubbi, posa con representantes saharauis en la escalinata del Congreso este jueves
La diputada de SUMAR, Teslem Andala Ubbi (3i), posa con representantes saharauis en la escalinata del Congreso este jueves
EFE/Sergio Pérez
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El Congreso ha aprobado este jueves la ley promovida por Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que han asistido al debate, consideran "histórico".

La ley, de la que según los colectivos saharauis podrían beneficiarse entre 80.000 y 120.000 personas, viene a reparar en parte el "abandono" en el que consideran que les ha dejado el Estado español desde hace medio siglo, cuando se firmaron los acuerdos del 14 de noviembre de 1975, por los que España cedió la administración del Sáhara Occidental.

Abstención del PP y Junts

La votación del dictamen ha salido adelante, como estaba previsto, con el apoyo de los socios del Ejecutivo, la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox: 168 síes, 31 noes y 145 abstenciones.

Durante el debate, que se ha centrado en las enmiendas que han llegado vivas, en este caso todas del PP y que han sido rechazadas, el PSOE se ha arrogado el mérito de esta norma, al subrayar el diputado Artemi Rallo que no sería posible "si no contara con el impulso y el liderazgo" del Gobierno progresista que encabezan los socialistas.

Varias personas durante una manifestación por la autodeterminación del Sahara Occidental, a 16 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La manifestación, que recorre la ciudad desde Atocha hasta Sol, está convocada por CEAS-Sahara y FEMAS para denunciar los Acuerdos Tripartitos de Madrid y exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalidan los acuerdos comerciales entre Europa y Marruecos. Además, la protesta apoya la reclamación del pueblo saharaui a su autodeterminación.16 NOVIEMBRE 2024;SAHARA;AUTODETERMINACIÓN;MANIFESTACIÓNDiego Radamés / Europa Press16/11/2024

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Ha sido Tesh Sidi, la diputada de Sumar nacida en un campo de refugiados saharaui y niña acogida en España, la protagonista de este debate donde ha advertido antes de la votación que no comparte "ninguna abstención" que se pueda plantear: "Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos", ha advertido la diputada.

Con la aprobación de la ley, Tesh Sidi ha señalado que se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron "y este Estado se lo quitó". Se repara así una "injusticia histórica", ha subrayado.

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El PP ha centrado la defensa de sus enmiendas en atacar a los socialistas por abandonar la "tradicional neutralidad activa" en la cuestión del Sáhara, en marzo de 2022, y alinearse con Rabat, apoyando su plan de autonomía para la excolonia española.

Su diputado Pedro Muñoz también ha criticado a Sumar por impulsar esta ley, además de por convicción, para "lavar su conciencia" al no haber salido "por dignidad" de un gobierno que había abandonado la causa saharaui.

Ha asegurado que siguen defendiendo que los saharauis se puedan nacionalizar, pero "no por carta de naturaleza" como establece la ley.

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