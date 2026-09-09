Sánchez no descarta la distribución de migrantes de Ceuta entre las comunidades

Pedro Sánchez, este miércoles, durante su primera entrevista del curso político en RTVE EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que no descarta "ninguna opción" en relación con la distribución de los migrantes de Ceuta entre las comunidades autónomas y ha afirmado que hacen falta "infraestructuras de acogida de mayor envergadura".

"Nosotros no descartamos ninguna opción", ha precisado Sánchez, este miércoles, en una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press, preguntado por si el Gobierno ha descartado la distribución de los migrantes por las comunidades autónomas.

El presidente del Ejecutivo ha puntualizado que quieren "priorizar ahora mismo la reubicación de todos los migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta" y que, por ello, ya han habilitado 3.500 plazas, con el objetivo de llegar hasta 6.000.

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En este sentido, ha dicho que, al igual que en otras crisis migratorias como la de Canarias en 2020-2021, se necesitan "infraestructuras de acogida para los migrantes que lleguen, de mayor envergadura".

"En el caso de Ceuta, con esta crisis, creo que es bastante palmario. No puede ser que tengamos centros que acojan solamente a mil personas. Creo que necesitamos tener infraestructuras mucho más amplias", ha insistido.

Menores migrantes

En cuanto a la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta, el presidente del Gobierno ha explicado que están "esperando a que la ciudad autónoma de Ceuta nombre -como dice el Pacto Europeo de Migración y Asilo- a los representantes de estos menores" para poder proceder a su "filiación" y "ver si hay reagrupación familiar en Marruecos o si se quedan" en España, para lo que ha solicitado la "solidaridad por parte de las comunidades autónomas".

"Creo que el Partido Popular, si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta, hombre, yo les pido menos hipérbole y un poco más de solidaridad y de responsabilidad", ha remarcado.