Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La jueza Tardón admite al Estado como acusación en la causa sobre la entrada masiva en Ceuta

Efe
09/09/2026 19:50
CEUTA, 08/09/2026.- Continúan las construcciones de chozas a base de cañas, ramas, cartones y plástico en el asentamiento de la playa del Trampolín, este martes en Ceuta. Voluntarios del Banco de Alimentos de Ceuta, cuyas instalaciones están en el puerto, se han mostrado en contra de que el Gobierno central haya optado por instalar carpas para alojar a migrantes en esta zona porque temen que "les invadan cuando les pique la barriga", en alusión a posibles robos. EFE/ Reduán
Continúan las construcciones de chozas en el asentamiento de la playa del Trampolín, este martes en Ceuta 
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La jueza María Tardón ha admitido que el Estado sea acusación particular en la causa en la que investiga la entrada masiva irregular de personas migrantes a Ceuta de finales de julio, dada su condición de "perjudicado" ante unos hechos que pueden suponer un "ataque" a la soberanía nacional.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de la Abogacía del Estado de personarse en esta investigación, según un auto dictado este jueves en el que afirma que no solo la ciudad autónoma de Ceuta y sus habitantes pudieron ser "víctima directa e inmediata" de lo sucedido, sino también el "propio reino de España".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes

El Gobierno se persona en la causa de la Audiencia Nacional sobre Ceuta como perjudicado

Más información

Según la jueza, las "conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular" pudieron "integrar un ataque (...) a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho".

El Estado se suma así a la propia ciudad autónoma de Ceuta como acusación, si bien la magistrada avisa que no cabe su personación "expresa" en la pieza separada de diligencias de investigación reservada, pues esta solo es "instrumental", con el único objetivo de ordenar y facilitar "la más adecuada preservación del secreto" de actuaciones que se decreten confidenciales.

Varios migrantes acampados en la playa de El Trampolín en Ceuta

La jueza Tardón abre una investigación penal sobre la entrada masiva en Ceuta

Más información

La entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio está siendo investigada en la Audiencia Nacional al considerar la jueza que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas -83 en aguas españolas-, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

La jueza también admitió a varias acusaciones populares, previo pago de una fianza de 6.000 euros, entre las que figuran los partidos Iustitia Europa -el primero en denunciar-, PP o Vox, y la organización Hazte Oír, que ejercen habitualmente esta condición en muchas causas penales. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

LA ALBERCA (MURCIA), 09/09/2026.- Las fuertes lluvias que están cayendo en la pedanía murciana de La Alberca, han provocado inundaciones en la plaza del Raiguero y obligado a la policía local a cortar varias vías de la pedanía. EFE/Marcial Guillén

Una mujer fallecida por el temporal que deja 154 incidentes en Baleares, la mayoría en Mallorca
EFE
CEUTA, 08/09/2026.- Continúan las construcciones de chozas a base de cañas, ramas, cartones y plástico en el asentamiento de la playa del Trampolín, este martes en Ceuta. Voluntarios del Banco de Alimentos de Ceuta, cuyas instalaciones están en el puerto, se han mostrado en contra de que el Gobierno central haya optado por instalar carpas para alojar a migrantes en esta zona porque temen que "les invadan cuando les pique la barriga", en alusión a posibles robos. EFE/ Reduán

La jueza Tardón admite al Estado como acusación en la causa sobre la entrada masiva en Ceuta
EFE
El ideal gallego

Galicia tiene una de las tasas de suicidios más elevadas de España, advierte CIG
EFE
Una persona se intenta refugiar del calor en A Coruña

Galicia vivió este año "el verano más cálido desde que hay registros"
Europa Press