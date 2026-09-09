Feijóo y Abascal culpan a Sánchez de desproteger a España por la crisis en Ceuta

Feijoó (d) interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles EFE / J.J. Guillén

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de haber "desprotegido" a España por la crisis migratoria de Ceuta, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la presidencia de España se le ha entregado a Marruecos.

"Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar", ha apuntado Feijóo en su cara a cara con Sánchez, en una sesión de control al Gobierno en la que la crisis en Ceuta ha sido uno de los temas protagonistas.

Un choque dialéctico en el que Feijóo ha llamado a Sánchez a convocar elecciones. "Ponga fecha y nos vemos en las urnas", ha dicho, a lo que Sánchez ha respondido que "por supuesto que va a haber elecciones" en el año 2026, un lapsus que ha corregido afirmando que las habrá en 2027.

"Les veremos en las urnas y les volveremos a ganar", ha sentenciado el presidente.

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En su intervención, Feijóo ha preguntado a Sánchez qué haría si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta y ha acusado después al mandatario de no responder a las preguntas sobre esta crisis migratoria, ya que no se ha referido a ello en sus respuestas.

La presidencia "se le ha entregado a Marruecos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha centrado su intervención en lo sucedido a finales de julio en la ciudad autónoma y ha afirmado que toda España sabe que el Gobierno de España está en Rabat y que la presidencia "se le ha entregado a Marruecos".

"Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno", ha afirmado Abascal, quien ha dicho que Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias "si fuera necesario".

Sánchez, ha añadido, "no se ha entregado solo" sino que lo ha hecho "con toda la izquierda española", a la que ha convertido "en una simple embajadora del islamismo".

Abascal ha advertido que a partir de ahora, traicionar a España "no tendrá recompensa" y ha dicho que hay que activar "urgentemente" el artículo 102 de la Constitución para llevar a Sánchez ante el Tribunal Supremo para saber exactamente "cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara".

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En su respuesta, Sánchez ha afirmado que su Gobierno no acepta "el chantaje de ningún partido ni de ningún país" y que no tiene "nada que esconder".

Por ello, Sánchez ha recordado que este mismo miércoles se van a publicar "todos los informes desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto de la crisis de Ceuta", para que todos los españoles "puedan saber exactamente qué es lo que sucedió".

Abascal y Vox, ha declarado, son "una amenaza para la democracia en España y en el conjunto de Europa".

El presidente ha acusado al líder de Vox de regodearse en "la desinformación, los bulos y los insultos" y de esparcir odio xenofobia, algo que, ha dicho, es "muy preocupante".