El delegado del Gobierno en Ceuta: "Solo se alertó de una situación migratoria compleja"

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta EFE

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha afirmado este miércoles que en los días previos a la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio solo se alertó de "una situación migratoria grave y compleja", pero "nunca" de la magnitud de lo que pasó en las jornadas posteriores.

"No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que estamos haciendo en esta Delegación del Gobierno, porque lo del día 30 de julio desbordó todas las medidas que se hubieran podido tomar", ha dicho en rueda de prensa.

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Miguel Ángel Pérez ha asegurado que no piensa dimitir: "Desde la Delegación no se falló y se actuó como se debía actuar, ya que siempre hablamos de un contexto diferente a lo que acabó ocurriendo".

Ha aludido a una conversación de un miembro de su gabinete con el CNI los días anteriores, "la cual no conocía", pero ha encuadrado la misma en "un intercambio de documentación informativa, nunca a la posibilidad de una entrada masiva".

Ha destacado que el 24 de julio elevó una comunicación al Ministerio del Interior y a Migraciones "del progresivo aumento de la presión migratoria, ya que se había producido una situación de severo efecto llamada, por la sentencia del Tribunal Supremo, que impedía rechazar a los migrantes en el mar".

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Sin embargo, ha dejado claro que "no sabía nada" de la entrada masiva del 30 de julio.

Ha señalado que en los días previos al 30 de julio se adoptaron medidas de refuerzo de la Guardia Civil, sobre todo del Servicio Marítimo. "Cuando el CNI tiene una alerta, lo dirige a los organismos pertinentes en un sobre lacrado y no mediante WhatsApp a un cargo menor de esta Delegación", ha referido.

También ha aludido a una reunión mantenida el 27 de julio con el Gobierno ceutí "que culminó en un comunicado por una situación de emergencia con más de 1.000 entradas de migrantes en una semana, pero no teníamos ni idea de lo que ocurriría el 30 de julio".