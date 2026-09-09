El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta, pero no anticipó "la magnitud" 

Un grupo de migrantes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. EFE

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

Así consta en una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes y en las conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil que se incluyen entre los 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta que el Gobierno ha hecho públicos esta tarde.

El propio CNI asegura haber emitido información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, pero admite que "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" el día 30 de julio.

Los documentos desclasificados

Este miércoles se publicaron varias decenas de documentos desclasificados sobre la entrada de migrantes a Ceuta, entre ellos una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes. La nota, de apenas dos páginas y enviada a las 18.26 horas del día 29, recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de Whatsapp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes EFE

Además, destaca la existencia de un grupo de WhatsApp nombrado 'Asalto a la valla de Ceuta' que "estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el jueves 30 de julio, un grupo de Facebook con el nombre 'Ceuta Fnideq' con más de 160.000 miembros y otro con el nombre de 'Hraga Ceuta' con más de 22.000 miembros.

Esa nota remitida a las direcciones generales de Vigilancia del Territorio y de Estudios y Documentación marroquí, su servicio de inteligencia interior y exterior detalla el contenido de publicaciones en la citada red social donde se indica que "el que quiera cruzar tiene última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 las autoridades estarán distraídas con celebración y los desfiles". "Con la Fiesta del Trono las fuerzas de seguridad marroquíes estarán liados", acota.

En otro documento se desvelan las conversaciones por Whastap del CNI a la Delegación del Gobierno en Ceuta ese mismo día, el 29 de julio, a las 13.52 horas, cuando le informa de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20.00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

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En el mismo mensaje, el CNI informa al delegado del Gobierno de que hay dos grupos diferentes en redes sociales con un total de 180.000 seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", advierte.

También ese mismo día, a las 13.59 horas el CNI realiza una llamada por WhatsApp a la jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), sin obtener respuesta, si bien en un mensaje posterior responde: "Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar".

Dos días antes, el 27 de julio, la Delegación del Gobierno en Ceuta informa al CNI, también por Wahatsapp, de una "reunión urgente" con las autoridades de Ceuta, la Policía Nacional y la Guardia Civil "para tema nadadores" que están manteniendo desde las 9.30 horas.