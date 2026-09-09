‘Daily Express’ no ha publicado que Burnham quiere trasladar los inmigrantes de Ceuta a Reino Unido

Composición gráfica realizada para ilustrar esta información InfoVeritas

Circula en redes sociales una captura de pantalla del periódico Daily Express donde se informa que el primer ministro británico, Andy Burnham, planea acoger en Londres a miles de migrantes procedentes de Ceuta. En concreto, el titular de la noticia viral dice lo siguiente (en español): “La arriesgada apuesta de Burnham por los migrantes: Miles de personas varadas en Ceuta serán trasladadas al Reino Unido.”

En el subtítulo del texto, firmado supuestamente por la periodista Catherine Mackinlay el 19 de agosto de este año, durante la crisis migratoria en Ceuta, se señala lo siguiente: “El Primer Ministro propone trasladar en avión a miles de migrantes varados desde el enclave español a Gran Bretaña y alojarlos en hoteles de Londres.”

Sin embargo, esto es falso. Contrariamente a lo que circula en redes sociales, Reino Unido no ha propuesto trasladar a Londres a miles de migrantes desde Ceuta. Tanto el medio como la periodista que supuestamente firma el texto han confirmado que se trata de una suplantación.

Reino Unido no ha propuesto trasladar a Londres a miles de migrantes desde Ceuta

Es falso que Andy Burnham haya propuesto acoger en Londres a miles de migrantes procedentes de Ceuta. El propio Daily Express confirmó en su perfil de X a fecha de 20 de agosto que el medio de comunicación había sido suplantado. “Un sitio web clonado está circulando actualmente una historia fraudulenta diseñada para parecer un artículo legítimo de Express. Esta pieza NO fue escrita ni publicada por nosotros. Estamos tomando medidas inmediatas para que el sitio clonado sea eliminado”, aseguró en un mensaje.

Del mismo modo, la periodista a la que se atribuye el texto, Catherine Mackinlay, realizó una publicación similar en su perfil de X señalando que el medio de comunicación había sido suplantado. “Si estás aquí por un titular que comienza con «La apuesta migratoria de Burnham», este no es mi artículo. Es un sitio falso de Express sin anuncios, etc., que enlaza hipervínculos al sitio real en otros lugares”, advirtió.

Otras pistas que alertan que se trata de una suplantación

Una búsqueda en su página web sobre el supuesto artículo que informa del traslado de inmigrantes de Ceuta a Reino Unido no arroja ningún resultado. Si se observa en detalle, el texto viral fue publicado se publicó en «dailyexpress.uk.com», en lugar del sitio web oficial de Express, «express.co.uk».

Además, el Ministerio del Interior británico indicó en este artículo a Reuters : «Cualquier insinuación de que estamos trayendo migrantes de Ceuta al Reino Unido es completamente falsa».