Vivas sostiene en Bruselas que si Ceuta "naufraga" también lo harán España y Europa

Vivas ofrece una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, este martes EFE / Olivier Hoslet

El presidente de la ciudad autónoma española de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo este martes en Bruselas que si el enclave español en el norte de África "naufraga" por la crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, también lo harán España y la Unión Europea.

"Si Ceuta naufraga, cosa que no va a ocurrir, pero si Ceuta naufraga, como decía esta mañana, naufragará España y también naufragará Europa. Y eso estoy convencido que ni los españoles ni los europeos lo van a permitir", aseveró el mandatario ceutí tras los encuentros que mantuvo con los comisarios de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Vivas, que desarrolló este martes una intensa agenda con actos en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, señaló que el Ejecutivo comunitario se ha comprometido "a poner cuantos esfuerzos y cuantas capacidades estén a su alcance para conseguir la vuelta a la normalidad de Ceuta".

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Ese compromiso pasa "por que Marruecos colabore en los trámites y en los procedimientos necesarios para llevar a cabo el retorno de los marroquíes que ahora mismo están en Ceuta y entraron el 30 y el 31 de julio en el menor corto plazo de tiempo posible, tanto en relación con los adultos como en relación con los menores", añadió.

Con respecto a las posibles iniciativas que se puedan llevar a cabo desde Bruselas, reclamó que el Parlamento Europeo apruebe una resolución "en virtud de la cual se ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa" y que si no se respetan esas fronteras, se cancelen las líneas de colaboración con el país magrebí.

"En el transcurso de esta jornada, he podido comprobar que la Unión Europea está con Ceuta. Y eso yo se lo quiero transmitir al conjunto de todos los ceutíes y al conjunto de todos los españoles, porque es otro activo más para poner al servicio de esta causa de salir adelante y de salir reforzados", señaló Vivas.