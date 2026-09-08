La Junta de Andalucía inicia el expediente para ordenar demoler el hotel de El Algarrobico

Imagen del hotel El Algarrobico, en Almería EFE/ Carlos Barba

La Junta de Andalucía ha iniciado formalmente el procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial sobre el hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, dando así el paso administrativo definitivo que permitirá ordenar la demolición del inmueble y devolver los terrenos protegidos a su estado original.

La Consejería andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado la apertura de este expediente, que toma el relevo a la actuación municipal después de que el Ayuntamiento de Carboneras declarase, el pasado 7 de julio, la nulidad de la licencia de obras concedida a la promotora el 13 de enero de 2003.

"Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto", ha manifestado en una nota la consejera del ramo, Rocío Díaz, quien ha asegurado que la Junta ha mantenido una "hoja de ruta clara" orientada a "actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido".

El expediente recién incoado será el instrumento jurídico que permitirá determinar las medidas necesarias y concretas para devolver la zona a la situación exacta anterior a la construcción.

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Un informe de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo establece que dicha restitución de la legalidad deberá incluir inexcusablemente el desmantelamiento de todos los servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al edificio, seguido de la demolición del hotel y la restauración paisajística de los terrenos para recuperar los valores medioambientales que en su día justificaron su especial protección.

El inmueble se levanta sobre terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, enclavados dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El Gobierno andaluz consideraba "imprescindible" la previa declaración de nulidad del permiso municipal para poder avanzar por esta vía ejecutiva. Dicho trámite fue exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio un ultimátum de 20 días hábiles al Consistorio carbonero en junio, desembocando finalmente en el acuerdo de nulidad votado por el pleno municipal el 7 de julio.

Reacciones de los ecologistas

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción han celebrado la noticia del inicio del expediente de demolición. “Es una noticia excelente y el principio del fin de uno de los mayores símbolos de la especulación urbanística en la costa”, ha declarado el coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Barraquero, a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha calificado de "noticia extraordinaria" el inicio del expediente y ha augurado que el inmueble podría estar derribado "antes de fin de año".

"El único que puede parar la demolición es un juez y dudo mucho que a estas alturas ningún juez vaya a parar la demolición", ha apuntado el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, en declaraciones a EFE.

De forma complementaria a la demolición, Greenpeace ha pedido la ejecución de "un plan integral de restauración ambiental que devuelva a la playa de El Algarrobico a su estado natural original".