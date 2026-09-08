Interior confirma la existencia de una lista con información sobre decenas de periodistas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atendiendo a la prensa antes de una reunión el pasado 12 de agosto EFE

Este martes se dio a conocer la existencia de un informe del Ministerio del Interior en el que se califica a decenas de periodistas, fundamentalmente, según su ideología política. El informe, según develó El Confidencial, contiene fotografías y fichas con comentarios sobre las actividades que realizan los profesionales en distintos medios de comunicación y sobre su adscripción política. "A favor o en contra del Gobierno, crítico con la amnistía, afín al PSOE...", serían algunos ejemplos.

Tras la publicación del informe, el Ministerio del Interior admitió su existencia, pero describiéndola como un "documento de trabajo" de 2024 que no tiene como objetivo "ni señalar, ni censurar, ni acusar" a medios de comunicación o informadores.

Fuentes del Ejecutivo han insistido en que no se trata de una "lista negra" y desde Interior han indicado que se trata de un documento "informativo de carácter interno". Preguntada al respecto por los periodistas, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, declaró que el Gobierno "respeta profundamente la labor de los medios de comunicación y cree firmemente en la libertad de prensa".

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Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado en Antena 3, ha ironizado con respecto al informe de Interior: "O sea, que tiene más información de los periodistas españoles que de qué iba a ocurrir una invasión marroquí. Muy interesante".

Desde el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha confiado en que el Ministerio dé explicaciones y ha indicado que no le gusta "absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada".

Asociaciones de periodistas lo condenan

La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han condenado el documento elaborado por el Ministerio del Interior que, denuncian, clasifica a decenas de profesionales de los medios de comunicación por su orientación ideológica, y exigen que "cese de inmediato" este tipo de prácticas.

Según la FAPE, la lista incluye a directores de medios, columnistas, contertulios y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. También figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Según esta organización, "resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas 'afines' y 'problemáticos' desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".

Y por ello, exige al Ministerio del Interior "el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado".

Por su parte, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) se ha sumado al comunicado de la FAPE y considera la lista de periodistas "una práctica incompatible con el Estado de derecho".