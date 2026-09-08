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España

Feijóo no espera nada de los informes del CNI sobre Ceuta porque están "recortados"

Efe
08/09/2026 11:50
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que no espera "nada" de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio que va a hacer públicos el Gobierno porque considera que están "recortados".

"Nada. Esos informes están recortados", ha afirmado el presidente del PP en una entrevista en Antena3 sobre esos informes que el Consejo de Ministros tiene previsto desclasificar hoy.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Marlaska reitera que "a día de hoy" no hay ningún elemento "lógico" que señale a Marruecos

Más información

Ha añadido además que el Gobierno no desclasificará otros informes aduciendo que no se puede hacer ya que su contenido no puede conocerse.

El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes del CNI y los dará a conocer en un dossier que se publicará el miércoles.

Feijóo ha dicho que se fía mucho más de la instrucción de la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional y su investigación sobre "el atentado y el delito contra la integridad territorial" en Ceuta que del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del PP ha insistido en que el Gobierno "no deja comparecer" a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados y ha vuelto a exigir su presencia en la misma. 

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