Feijóo invita a su 'gemelo' músico a conocerse cuando venga a España

Feijóo y su 'doble' músico, Cash Stevens EFE/Instagram Cash Stevens

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado al "simpático" músico estadounidense Cash Stevens, cuyo parecido físico al político español se ha convertido en un fenómeno viral en redes, a reunirse cuando venga a actuar a España.

"Si viene a Madrid y quiere tener una charla conmigo encantado, desde luego simpático es y el número de seguidores en España parece ser que se ha incrementado. Si soy útil para esto, pues muy bien", ha dicho en una entrevista en Antena 3 al ser preguntado por el músico estadounidense y su invitación a cantar juntos.

"Alberto Nuñez Feijóo, ¿somos dos gemelos idénticos separados al nacer?", se preguntó el artista en su cuenta de Tik Tok en inglés, sumándose a la broma con otro mensaje en el que invitaba al político a una actuación conjunta: "Ponte en contacto conmigo, hermano, y cantemos juntos".

Un vídeo que alcanzó cerca de millón y medio de visualizaciones en pocas horas y tras el cual han preguntado a Feijóo por sus gustos musicales y si le gusta cantar. A lo segundo ha contestado que sí y ha agregado que Aute y Sabina son los cantautores que siempre le han acompañado.