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España

Feijóo invita a su 'gemelo' músico a conocerse cuando venga a España

Efe
08/09/2026 13:37
Feijóo y su 'doble' músico, Cash Stevens
Feijóo y su 'doble' músico, Cash Stevens
EFE/Instagram Cash Stevens
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado al "simpático" músico estadounidense Cash Stevens, cuyo parecido físico al político español se ha convertido en un fenómeno viral en redes, a reunirse cuando venga a actuar a España.

"Si viene a Madrid y quiere tener una charla conmigo encantado, desde luego simpático es y el número de seguidores en España parece ser que se ha incrementado. Si soy útil para esto, pues muy bien", ha dicho en una entrevista en Antena 3 al ser preguntado por el músico estadounidense y su invitación a cantar juntos.

"Alberto Nuñez Feijóo, ¿somos dos gemelos idénticos separados al nacer?", se preguntó el artista en su cuenta de Tik Tok en inglés, sumándose a la broma con otro mensaje en el que invitaba al político a una actuación conjunta: "Ponte en contacto conmigo, hermano, y cantemos juntos".

Un vídeo que alcanzó cerca de millón y medio de visualizaciones en pocas horas y tras el cual han preguntado a Feijóo por sus gustos musicales y si le gusta cantar. A lo segundo ha contestado que sí y ha agregado que Aute y Sabina son los cantautores que siempre le han acompañado. 

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