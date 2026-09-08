El Gobierno se persona en la causa de la Audiencia Nacional sobre Ceuta como perjudicado

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes EFE

El Gobierno se ha personado en la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria de Ceuta al considerarse perjudicado por los hechos investigados.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha detallado que esta mañana se ha procedido a la firma de la personación por parte de la Administración General del Estado.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes el 30 y 31 de julio al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

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Las cifras

El ministro también ha dado algunos detalles sobre la situación en Ceuta y ha explicado que, desde el pasado 10 de agosto, 4.516 migrantes han regresado voluntariamente desde Ceuta a Marruecos y 278 han sido expulsados.

Ha precisado que el Gobierno ha habilitado ya 3.400 plazas aproximadamente para atender a las personas que quedan en la ciudad, cuyo número el Ejecutivo no puede precisar, y en los próximos días pondrá más a disposición otras, hasta llegar a las 6.000.

Para ello, se ha trasladado "muchísimo material" como colchones y literas, a los espacios acordados "por consenso" en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Comité de Situación en los que, ha remarcado, está presente el Gobierno de Ceuta, como las parcelas del Ministerio de Vivienda en el barrio Loma Colmenar y otras dos ubicadas en el puerto.

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Vacunación masiva

Por parte del Ministerio de Sanidad, Torres ha explicado que el lunes comenzó la campaña de vacunación masiva, con la que se pretende administrar 45.000 dosis, y ha detallado que, de las 210 camas de hospital disponibles en la ciudad, hay 108 ocupadas, 13 por inmigrantes.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, Torres ha explicado que actualmente hay 2.004 niños filiados y faltan más por identificar, una competencia que ha señalado que corresponde al Gobierno de Ceuta aunque el Ejecutivo central le apoya con la transferencia de 23 millones iniciales y otros 63 la semana pasada.

Por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Torres ha explicado que se está repartiendo más de 3.000 comidas al día e Igualdad trabaja en un censo único de mujeres y niños acompañados.

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El ministro ha recordado otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno, como la Ejecución del Plan de Choque para Ceuta por 309 millones de euros, que incluye ayudas directas y de avales públicos, medidas tributarias o subvenciones que superan los 21 millones de euros.

En este sentido, la próxima semana se abrirá el plazo de solicitudes para poder hacer los ingresos directos a autónomos y otros perceptores en los primeros días de octubre, según la previsión del Gobierno.