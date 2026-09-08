Comienza la audiencia preliminar de cara al futuro juicio a Begoña Gómez

Jaime Campaner, abogado de Begoña Gómez, a su llegada a los juzgados EFE / Fernando Villar

El juez Juan Carlos Peinado comenzó pasadas las siete de la tarde la audiencia preliminar protocolaria de cara al futuro juicio contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, tras aceptar la petición del letrado de Gómez de que comenzara más tarde de lo previsto inicialmente.

Se trata de la audiencia preliminar en la que las partes se pronunciarán a favor o en contra de enviar a juicio a las dos investigadas, y tras la que el magistrado tiene previsto dictar auto de apertura de juicio con jurado.

A la misma no asisten ni Gómez ni Álvarez, ya que el juez no lo consideró necesario.

La audiencia estaba convocada a las seis de la tarde pero comenzó pasadas las 19.15 horas porque el juez ha atendido la petición del letrado de Gómez, Jaime Campaner, quien remitió un escrito explicando que podría asistir a la audiencia pero solicitando que comenzara unos 45 minutos más tarde.

El juez dictó el auto para celebrar esta audiencia ayer lunes, y tanto los letrados de Begoña Gómez como de su asesora solicitaron aplazarla, el primero porque ya tenía un señalamiento judicial en Barcelona y el segundo porque Álvarez está de vacaciones y no volverá hasta el día 28, y aunque no es preceptivo que acuda presencialmente ella quiere asistir "en ejercicio de sus derechos".

Este martes, el letrado de Begoña Gómez ha comunicado al juzgado que su cita judicial en Barcelona se ha suspendido y por tanto podría volar desde Palma de Mallorca, donde reside, hasta Madrid, adonde llegaría a las 17.50 horas.

Por eso solicitaba que la audiencia se retrase al menos 45 minutos, según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

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Begoña Gómez se sentará previsiblemente en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de este último delito, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al magistrado al proponer juzgarlas por el tribunal del jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también veía el juez.

De cara al futuro juicio, tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora.

El magistrado tiene la intención de concluir la fase de instrucción, dictando apertura de juicio con jurado y elevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid, antes de jubilarse el día 27 de septiembre, indican fuentes jurídicas.