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España

Sánchez reivindica su Gobierno ante la "amenaza ultra" y aboga por cuatro años más

Efe
07/09/2026 13:19
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
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 El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha alertado este lunes del avance de la "amenaza ultra" en Europa y ha considera que un Gobierno de coalición progresista como el suyo "es hoy más necesario que nunca en el mundo", ya que es "la vanguardia del avance frente a los reaccionarios".

"Casi llevamos ochos años y el año que viene, otros cuatro años más", ha afirmado ante los diputados, senadores y eurodiputados socialistas reunidos en el Congreso en el inicio del curso político.

Sánchez ha considerado que la victoria de la AfD ayer en el estado alemán de Sajonia Anhalt es "un aviso" de que "la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo" y una "constatación" de la necesidad de gobiernos y políticas progresistas.

"No olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras", ha subrayado. 

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